BIH će za tri meča na Mundijalu preći 5.000 kilometara!

Najbrojniji i geografski najrašireniji Mundijal do sada znači da će neke reprezentacije putovati hiljadama kilometara na svoje mečeve. Bosna i Hercegovina najviše - 5.000 kilometara.

Uskoro počinje Svetsko prvenstvo koje će se održati u nikad većem formatu, ali i na nikad većem prostoru. Organizovaće ga SAD, Kanada i Meksiko i sve selekcije će morati da putuju hiljadama kilometara,

A niko neće preći više od Bosne i Hercegovine. Selekcija koju sa klupe predvodi Sergej Barbarez preći će preko 5.000 kilometara za svoja tri meča grupne faze protiv Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč BIH igra 12. juna u 21 čas protiv Kanade, a prije toga će u Sent Luisu odigrati prijateljski meč sa Panamom. Nakon toga "zmajeve" čeka otvaranje takmičenja sa Kanadom u Torontu. A onda se ide pravo u Jutu!

Selekcija BIH otići će u Solt Lejk Siti, odakle će se prebaciti u Sijetl gdje će se odigrati meč protiv Švajcarske. Nakon toga se leti u Solt Lejk ponovo, pa zatim u Sijetl na krajnji sjever na meč sa Katarom.

Na kraju grupne faze preći će 5.060 kilometara Bosna i Hercegovina, što je ubjedljivo najviše na turniru. Iza njih je Alžir koji će putovati 4.700 kilometara, a Češka će putovati 4.500. Najmanje putuje Egipat sa samo 384 kilometara, dok recimo Francuska ide 537 kilometara na put. Hrvatska će preći oko 2.500 kilometara na takmičenju. Veliki put čeka i Južnu Afriku sa 3.927 kilometara, dok preko 3.000 kilometara putuju Ekvador, Kanada, Belgija, SAD i Austrija.

