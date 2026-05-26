Iva razbila Aleksandru na Rolan Garosu: Pokazala svima zašto je čudo od djeteta

Iva Jović upisala je rutinsku pobjedu na startu Rolan Garosa protiv Aleksandre Eale. Filipinki nije pomogla ni buka i velika podrška publike.

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Iva Jović prošla je u drugo kolo Rolan Garosa pošto je upisala rutinsku pobedu. Na startu takmičenja savladala je Aleksandru Ealu - 6:4, 6:2. Filipinki nije pomogla ni buka, ni velika podrška sa tribina koju ima na svakom turniru. Amerikanka srpskog porijekla nije dozvolila da bilo šta od toga utiče na nju.

Iva je sporo ušla u meč i spasila je dvije brejk lopte u prvom gemu, ali je u četvrtom iskoristila treću brejk loptu i potom povela sa 5:1. Izgubila je naredna tri gema, dva puta je pretrpjela brejk, ali je na kraju uspjela da uzvrati i da brejkom osvoji set. Drugi set je počeo "razmjenom brejkova", poslije čega je Iva bila sigurnija i od rezultata 2:2 je osvojila četiri gema u nizu za trijumf.

Cuando la amistad se tiene que quedar en los vestuarios



Iva Jovic derrota a su amiga Alex Eala en solo dos sets (6-4 y 6-2) y ya está en segunda ronda del torneo parisimo#RolandGarrospic.twitter.com/l6S8PWYguJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES)May 26, 2026

U narednom kolu čeka je Ema Navaro koja je pala na rang-listi zbog zdravstvenih problema i pauze koje je imala. Ukoliko pobijedi sunarodnicu mogla bi u trećem kolu da ide na Donu Vekić ili Naomi Osaku. Hrvatica je već odradila svoj dio posla, dok Japanka tek treba da igra protiv Lare Zigmund (Njemačka).

