Iva Jović stavila Agasija ispred Đokovića

Mlada američka teniserka srpskog porijekla odabrala je legendarnog Agasija prije svog idola Novaka Đokovića.

Mlada nada svjetskog tenisa Iva Jović polako krči svoj put ka vrhu i trenutno je 17. na WTA listi. Pred njom je velika karijera, a nije tajna da joj je idol najbolji svih vremena Novak Đoković. Iva nastupa pod američkom zastavom jer su njeni roditelji tamo potražili "mjesto pod suncem", pa joj je jedan od uzora i legendarni Andre Agasi.

Obično se nova generacija tenisera i teniskerki ugleda na Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, ali očigledno da Jovićeva gleda tenis drugačijim očima od svojih vršnjaka.

U popularnom podkastu kod Andree Petković upitana je: Sa kim bi bila njena idealna teniska večera? Mogla je da bira asova iz bilo koje ere "bijelog sporta", a ona je odabrala sunarodnika.

"Reći ću Andre Agasi. Mislim da zbog načina na koji priča o tenisu i životu može biti jako interesantno i osvježavajuće, a čini se da ima jako dobru prespektivu povodom svega. Bilo bi jako kul da čujem kako priča i njegova mišljenja. Moj trener stalno sluša njegove snimke i izlaganja", rekla je Jović.

Ubrzo su njene riječi i do legendarnog Agasija koji je bio oduševljen njenim komentarom. Bilo je vidno da je iznenađen što je izabrala baš njega.

"Nisam nikada očekivao da mladi igrači kažu ovo", kaže Agasi.

Odnos sa Novakom Đokovićem i srpsko porijeklo

Iva je imala šansu da se sretne sa najboljim svih vremena na grend slem turnirima i svaki put bi dobila zlata vrijedan savet. Kontakt su ostvari zbog srpske veze, ali Novak rado pomaže svim mladim teniserima koji traže svoj put ka vrhu.

"On provodi toliko vremena u teretani radeći na sebi, a ipak pronalazi vremena da razgovara sa mlađim igračima. Dao mi je konkretne savjete o mojoj igri. Njegova sofisticiranost i inteligencija su impresivne. Želim da budem što više slična Novaku. To je cilj".

Iako nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, jer je rođena u Los Anđelesu, Jovićeva ima balkanske korijene. Njen otac Bojan rođen je u Leskovcu, dok je majka Jelena iz Splita.

