Novak Đoković ponovo u Beogradu (VIDEO)

Novak Đoković je ponovo u Beogradu.

Izvor: X/ChadDinas/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ponovo je u Beogradu! Poslije nešto napornije turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, a onda i povlačenja sa turnira u Majamiju, teniska legenda vratila se u rodni grad i viđen je u društvu dugogodišnjeg prijatelja Tadije Dragićevića.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Tadija Dragićević ugostio je dvadesetčetvorostrukog grend slem šampiona u kafiću čiji je vlasnik. Na snimku koji kruži društvenim mrežama može se vidjeti prijateljski zagrljaj dvojice sportista. Razgovor, druženje i lijepo vrijeme nisu manjkali, pa je jasno da je društvo na okupu uživalo.

U nastavku snimka smo mogli da primijetimo i da Novak Đoković sjedi u društvu fudbalera Crvene zvezde Nemanje Radonjića. Igrač iz Ljutice Bogdana već neko vrijeme nije u planovima Dejana Stankovića, pošto je i dalje pod suspenzijom.

Novak Đoković je očigledno uzeo malo predaha, nedavno je završio takmičenje u Indijan Velsu, pošto je Džek Drejper bio bolji od srpske legende. Potom je Nole riješio da se povuče sa turnira u Majamiju zbog povrede lakta, na koju se žalio tokom turneje u Americi.

