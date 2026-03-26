logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković ponovo u Beogradu (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je ponovo u Beogradu.

Izvor: X/ChadDinas/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ponovo je u Beogradu! Poslije nešto napornije turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, a onda i povlačenja sa turnira u Majamiju, teniska legenda vratila se u rodni grad i viđen je u društvu dugogodišnjeg prijatelja Tadije Dragićevića.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Tadija Dragićević ugostio je dvadesetčetvorostrukog grend slem šampiona u kafiću čiji je vlasnik. Na snimku koji kruži društvenim mrežama može se vidjeti prijateljski zagrljaj dvojice sportista. Razgovor, druženje i lijepo vrijeme nisu manjkali, pa je jasno da je društvo na okupu uživalo.

U nastavku snimka smo mogli da primijetimo i da Novak Đoković sjedi u društvu fudbalera Crvene zvezde Nemanje Radonjića. Igrač iz Ljutice Bogdana već neko vrijeme nije u planovima Dejana Stankovića, pošto je i dalje pod suspenzijom.

Novak Đoković je očigledno uzeo malo predaha, nedavno je završio takmičenje u Indijan Velsu, pošto je Džek Drejper bio bolji od srpske legende. Potom je Nole riješio da se povuče sa turnira u Majamiju zbog povrede lakta, na koju se žalio tokom turneje u Americi. 

Bonus video: 

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC