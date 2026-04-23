Iva Jović ne krije oduševljenje: "Novak Đoković gleda moje mečeve i šalje poruke"

Iva Jović i dalje ne može da vjeruje da se Novak Đoković, najveći svih vremena, interesuje za njene rezultate i da redovno gleda njene mečeve i šalje joj poruke kako da pobijedi protivnice, šta bi mogla bolje.

Srbija već dugo nema teniserku u vrhu WTA liste, međutim možemo da kažemo da je Iva Jović "malo i naša". Iako je rođena u SAD i predstavlja Amerikance, Iva Jović je srpskog porijekla i to joj je sigurno mnogo pomoglo da izgradi odnos sa najboljim svih vremena Novakom Đokovićem koji je već dugo prati i daje joj savjete.

"Bili smo u kontaktu i osjećam da smo izgradili neku vrstu odnosa, što je nevjerovatno", rekla je Iva Jović nedavno tokom nastupa na Australijan openu kada je Novak Đoković našao vremena da joj kaže koju lijepu riječ.

U međuvremenu je Iva Jović ušla u najboljih 20 teniserki na svijetu i još ne vjeruje da joj je Đoković toliko pomogao, pa ga je tako pohvalila i u podkastu Endija Rodika: "On je broj jedan. Moj broj jedan idol. Ne postoji niko iznad Novak Đoković", istakla je Jović i dodala:

"Zato je tako čudno - da nekoga toliko dugo idolizuješ, a onda pričaš s njim i shvatiš: ‘Bože moj, on je zapravo sasvim normalna osoba koja ima iste probleme kao i svi mi’". Dovoljno je da razgovaraš s njim dvije sekunde i vidiš koliko je rada uložio, ne samo fizički, već i mentalno. Ima posebnu pojavu. Način na koji govori o tenisu - njegov teniski IQ je nevjerovatno visok", dodala je američka teniserka.

Novače, kad nađeš vremena?

Ono što posebno čudi Ivu Jović je kako najbolji teniser svih vremena, koji se još takmiči, ima porodicu, mnogo obaveza privatnih i poslovnih, stigne da gleda njene mečeve.

"Gledao je moje mečeve, dao mi je mnogo savjeta kako mogu da postanem bolja igračica, šta treba da prilagodim, pa se nadam da ću uspjeti da unesem tu svestranost u svoju igru kakvu je Novak razvijao tokom karijere. Šalje mi Nole poruke poslije mečeva, neku vrstu analize, ili recimo kada WTA ili neki turnir objavi snimak poena koji sam dobro odigrala, on napiše: ‘Sviđa mi se šta si uradila u ovom poenu, trebalo bi to češće da radiš’", rekla je Iva Jović.

"Ili prije meča, konkretno za neku protivnicu: ‘Moraš da pokušaš da radiš ovo protiv nje’. To nisu one uobičajene poruke tipa ‘možeš ti to’, već su nevjerovatno konkretne i detaljne, do te mjere da je jasno da je gledao mnogo mojih mečeva".

"Ne znam gdje pronalazi vrijeme u svom danu, ali se zaista trudi oko mladih igrača", zaključila je ona.

