Spava u pustinji i bježi od civilizacije: Nekad je bio prvi na svijetu, sad ga niko ne prepoznaje

Bivši ruski teniser Marat Safin danas živi kao pustolov.

Ruski teniser Marat Safin oduvijek je važio za tenisera koji ne pristaje na pravila i očekivanja. I tokom karijere bio je autentičan, a čini se da je takav ostao i nakon što je napustio profesionalni sport. Iako je svojevremeno bio prvi reket svijeta i osvojio dva grend slem trofeja, danas živi daleko od reflektora, birajući potpuno drugačiji životni put. Možda ga najbolje opisuje riječ "pustolov".

U posljednje vrijeme ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ne zbog tenisa. Safin je na društvenim mrežama podijelio fotografije iz pustinje, gdje boravi potpuno sam, spava u šatoru i odmara pod vedrim nebom. Uz te prizore ostavio je kratku poruku: "Naš dom - majka priroda".

Na pojedinim fotografijama gotovo ga je nemoguće prepoznati. Sa plavim turbanom i tamnim naočarima, uklopio se u ambijent, dok se u pozadini naziru vrhovi planine Atlas. Tokom boravka tamo družio se i sa lokalnim stanovništvom, noseći tradicionalne marokanske dželabe.

Ovakav potez nije potpuno iznenađenje za nekadašnjeg ruskog asa. Nakon završetka karijere povukao se iz javnosti, iako je kratko bio aktivan i u politici. U jednom periodu pojavljivao se uz Andreja Rubljova na turnirima, ali je i tada naglo nestao iz fokusa, kao da je odlučio da se ponovo distancira od svijeta profesionalnog sporta.

I dok danas bira mir i izolaciju, Safin je tokom igračke karijere bio poznat i po burnom životu van terena. Važio je za velikog šarmera, a jedna od upečatljivijih scena dogodila se tokom finala Australijan opena, kada su u njegovoj loži sjedile tri plavuše, što je dodatno učvrstilo njegov imidž.

Safin je pokušao da razjasni situaciju, tvrdeći da nema nikakve veze sa djevojkama iz lože i da je samo pomogao prijatelju oko karata, ali malo ko je povjerovao u tu verziju priče. Upravo ta scena ostala je upečatljiva i dodatno učvrstila njegov imidž jednog od najvećih zavodnika u svijetu tenisa.

Teniski krugovi i dalje prepričavaju i anegdotu iz 2003. godine, kada se govorilo da je noć uoči finala Australijan opena proveo u provodu. Detalje o tome kasnije je iznio njegov kolega Danijel Kelerer, čime je dodatno podgrejana legenda o Safinovom nekonvencionalnom pristupu i životu van terena.

"Pio sam tokom karijere, ali tek od 24. godine. Tada sam vidio Safina kako pije uoči finala Australijan opena. Pomislio sam - ako ja trijezan ne mogu da mrdnem sa 150. mjesta, a on u takvom stanju igra finale, možda alkohol i nije toliki problem. Djelovalo je kao da je već slavio, kao da mu je rođendan ili je već osvojio turnir", rekao je on.

Safin je bio prvi reket svijeta, u karijeri je osvojio 15 titula, a bio je i osvajač Australijan opena 2005, a prethodno i US opena 2000.

