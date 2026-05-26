logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu!

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu i pokušaće da pomogne voljenom klubu da se vrati na pobjednički kolosijek.

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Miloš Teodosić se vratio u Crvenu zvezdu. Poslije odlaska Saše Obradovića i privremenog povratka Milana Tomića na klupu, crveno-bijeli su odlučili da naprave još promena. Tako je "Meridiansport" prenio da se nekadašnji plejmejker vraća u voljeni klub.

"Teodosić je po završetku igračke karijere dobio poziv Zvezde da ostane dio kluba, ali je odlučio da uzme godinu dana pauze. Godinu dana kasnije je Zvezda ponovo poslala poziv na njegovu adresu i on je pružio ruku predsjedniku Željku Drčeliću. Na obostrano zadovoljstvo je postignut dogovor", navodi se u tekstu.

Tako je sportski sektor crveno-bijelih dobio veliko pojačanje i Teodosić će pokušati da pomogne voljenom klubu da se vrati na pobjednički kolosijek.

Zvezda je izgubila u plej-inu Evrolige, pa je u polufinalu ABA lige poražena od Partizana. Sada je čeka fajnal-for KLS na kom će probati da završi sezonu sa još jednim trofejom pošto je osvojila i Kup Koraća.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Miloš Teodosić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC