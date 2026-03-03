logo
Đoković razgovarao sa Ivom Jović na srpskom: Nasmijao mladu teniserku, kamere sve zabilježile

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Njabolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za novi turnir i tom prilikom sreo se sa mladom Ivom Jović.

Novak Đoković i Iva Jović na treningu Izvor: Screenshot/Twitter/@DjokovicFan_

Novak Đoković priprema se za novi turnir. Trenutno se nalazi na mastersu u Indijan Velsu gdje je imao priliku da se sretne i sa mladom zvezdom Ivom Jović (18). Djevojka srpskih korijena već je govorila o tome koliko joj je razgovor sa Novakom pomogao u karijeri, a sada je ponovo imala priliku da popriča sa najboljim svih vremena.

Novak Đoković je saznao potencijalne rivale na drugom turniru u sezoni koji će odigrati, a onda je izašao na teren kako bi se polako pripremao za predstojeće zadatke. Nakon Srbina zakazan termin imala je zvijezda Australijan opena Iva Jović, pa su se Đoković i mlada Amerikanka sreli u pauzi između dva treninga.

Na snimku koji obilazi društvene mreže može se vidjeti kako Novak pita Ivu: "Kako si? Da li si dobro?".

Nastavak razgovora nije se baš najjasnije mogao razumjeti s obzirom na to da su navijači silno željeli da pozdrave Novaka. Ipak, na kraju razgovore čule su se još Novakove riječi: "E super, da, da, lijep je osjećaj. Za gledanje..."

Ko je Iva Jović?

Iako nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, jer je rođena u Los Anđelesu, Jovićeva ima balkanske korijene. Njen otac Bojan rođen je u Leskovcu, dok je majka Jelena iz Splita. Odličnim igrama na turniru u Melburnu brzo je postala jedna od glavnih priča Australijan opena, a sve pobjede bile su više nego ubjedljive, sve do susreta sa Arinom Sabalenkom u četvrtfinalu grend slema.

Rezultat koji je ostvarila u Australiji pomogao joj je da napreduje na rang listi, pa se 2. februara našla na 129 mjestu.

Mlada teniserka već je imala priliku da razgovara sa Novakom Đokovićem i dobije korisne savjete. Njena karijera ide uzlaznom putanjom, te tako i interesovanje o mladoj Ivi, nedavno je otkrila detalje o porodici:

"Majka mi je Srpkinja rođena u Splitu, a otac je iz Leskovca. Rođena sam u Kaliforniji, u Los Anđelesu", rekla je Iva Jović u intervjuu za Telegraf 2023. godine.

