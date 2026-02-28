"Ne želim da pričam o tome": Đoković može da obori rekord koji ga apsolutno ne zanima

Novak Đoković mogao bi u 2026. godini prebaci nevjerovatnu sumu od 200 miliona dolara zarade od nagrada na turnirima.

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković vraća se na teren na Mastersu u Indijan Velsu gdje je prošle sezone poražen na samom startu turnira. Trebalo bi potom da ga gledamo i u Majamiju gdje je 2025. godine stigao do finala, a mnogi se i dalje pitaju da li je kadar za još jedan istorijski uspjeh i osvajanje famoznog 25. grend slema. Ako to uspije, mogao bi da probije granicu od 200 miliona dolara zarade u karijeri.

Prema dostupnim informacijama, njegov trenutni ukupni nagradni fond iznosi 192.688.360 dolara. Na startu sezone neočekivano je stigao do finala Australijan opena i biće zanimljivo vidjeti kako će za njega izgledati nastavak sezone.

Đoković ne voli da priča o novcu

Izvor: Roberta Corradin / Zuma Press / Profimedia

Iako je pokrenuo revoluciju u "bijelom sportu" kada je oformio Asocijaciju teniskih profesionalaca (PTPA) i uglavnom bio najglasniji kada su u pitanju niske zarade, smatra da novac nije mjerilo uspjeha. To je jasno rekao tokom intervjua sa Pirsom Morganom koji ga je iznenadio pitanjem: "Koliko sada vrijediš? Znaš li? Otprilike. Daj mi približnu vrijednost?"

"Ne volim da pričam o tome, Pirs. Ne sviđa mi se. Danas živimo u materijalnom društvu. Samo kažem da nisam takav. Ne sviđa mi se... znate moj tim i moj agent, znate da ne želimo da dajemo sve informacije Forbsu, na primjer, koliko vrijedim ili kakva su ulaganja, znate da se to njih ne tiče", rekao je Novak i dodatno pojasnio:

"Zašto bih to otkrio? Iz kog razloga? Novac je veoma važan i donosi sigurnost, nema sumnje u to, i apsolutno je, znate, jedna od pokretačkih snaga današnjeg društva. Ne možete zanemariti važnost novca. Ali ako je novac jedina stvar o kojoj razmišljate... Mislim, barem u mom slučaju i po mom iskustvu, očigledno sam sportista, tako da je za mene to neka vrsta modela meritokratije. Ako pobijedim u teniskom meču ili osvojim turnir, budem nagrađen. Dobijam sponzorske ugovore itd. Ali takođe, znate, mnogo je stvar u mentalitetu, mnogo je stvar u brendu koji želite da stvorite oko sebe."

Tada je po prvi put otkrio da je odbijao najveće svjetske brendove zbog suprotnih uvjerenja.

"Ne volim previše da pričam o tome, ali sam odbio mnogo velikih brendova i velikih plata u svojoj karijeri jer ne mogu da predstavljam nešto u šta ne vjerujem", jasan je bio Novak.