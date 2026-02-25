Za Ljubičića Đoković nije GOAT: "Brojke su brojke, ali Federer i Nadal su nešto posebno"

Hrvat Ivan Ljubičić podsjetio se borbi sa članovima velike trojke i dao svoje mišljenje na GOAT debatu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji svjetski broj 3 Ivan Ljubičić uporedio je članove "velike trojke" i otkrio ko je za njega bio najteži protivnik. Hrvat je najviše puta ukrstio reket sa Rodžerom Federerom (16 puta), dok se sa Đokovićem i Nadalom susreo po devet puta. Protiv svakog od velikana je imao negativan skor, a Švajcarcu je bio trener dugi niz godina sve do penzionisanja 2022. godine. Kada je reč o GOAT debati, uprkos Novakovim neprikosnovenim brojkama, subjektivno daje prednost Federeru...

Ljubičić je osjetio na svojoj koži moć "velike trojke" i kaže da je svako od njih imao svoje prednosti. Ipak, priznaje da mu je protiv vlasnika 24 grend slem titule Novaka Đokovića bilo najteže.

Ljubičić o Nadalu

Izvor: BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Protiv Nadala je uspio da slavi dva puta.

"Osjećao sam se kao da protiv Rafe imate vremena. On ostaje daleko pozadi, tako da vam nekako dozvoljava da radite svoje, posebno na mojim servis gemovima. Tako da sam se osjećao prilično udobno", rekao je nekadašnji as i dodao:

"Očigledno sam mnogo više puta gubio nego što sam pobjeđivao, ali sam ga dva puta pobijedio. Uvijek sam osjećao da ako dobro igram, imaću šansu, imaću svoje šanse. A takođe, on ne servira jako, naravno da je zaista teško, ali nikada nisam osjećao da je nemoguće."

Ljubičić o Federeru

Sa Švajcarcem je imao skor 3-13 i glavni problem je bio taj što je Federer bio nepredvidiv. Čim bi pomislio da je konačno shvatio kako da igra protiv njega, on bi promijenio taktiku.

"Protiv Rodžera je bilo komplikovano, jer je uvijek radio nešto drugačije. Sjećam se da sam igrao protiv njega oko četiri puta za tri mjeseca početkom 2005. godine. Uvijek je bio drugačiji meč. Pomislio sam nakon što sam izgubio od njega: 'U redu, sada znam šta treba da uradim'", rekao je i dodao:

"Dakle, uvijek je bio drugačiji meč. Tako da si morao da se prilagodiš njemu i on je uvijek bio bolji u onome što je radio od tebe. Tako da mi je u tom smislu bilo zaista, zaista teško da igram protiv njega."

Ljubičić o Đokoviću

Izvor: EPA/ALI HAIDER

Hrvat je slikovito objasnio kako izgleda kada vam Đoković "uzme dušu" na terenu i priznaje da je on najteži rival u odnosu na ostalu dvojicu.

"Novak, posljednji put sam igrao protiv njega, mislim, 2010. godine. Kada je Novak bio na terenu, možda mi je bilo najteže, jer sam imao snažan servis i oslanjao se najviše na taj adut... Nije bilo jeftinih poena, osjećali biste se kao da vas neko davi jer on ne pogađa vinere, već vas gura lijevo, desno, lijevo, desno, stalno ste u trčanju", kaže i dodaje:

"Nikada nemate čist udarac. Čak se ni ne nađete u situaciji da možete da rizikujete. Tako da je to bilo zaista iscrpljujuće".

GOAT debata

Bio je Ljubičić malo pristrasan kada je govorio o GOAT debati i prednost je dao nekadašnjem učeniku i rivalu Rodžeru Federeru.

"Oni su različiti. Zaista je teško reći ko je bolji", rekao je desetostruki osvajač ATP titula.

"Očigledno je da je Novak najviše osvajao, to je jasno. Ali za mene, uticaj koji je Rodžer imao na igru, i Rafa, u različitim trenucima - ogroman je. Možda veći od Novaka. Ali... šta je GOAT? Ako sudimo po rezultatima, očigledno je da je Novak taj koji je najviše pobijedio. Ali uticaj na igru koji osjećam da je Rodžer definitivno imao, barem na mene, bio je ogroman i još uvijek jeste", zaključio je.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!