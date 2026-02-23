Alkaraz krenuo po Đokovićev rekord

Karlos Alkaraz ubjedljivo je prvi ovog ponedjeljka, dok je Đoković zadržao treću poziciju.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zadržao je treću poziciju na ATP listi (5.280), iako je odlučio da propusti turnir u Dohi na kome je igrao prošle sezone. Španac Karlos Alkaraz je ubjedljivo na čelu teniskog karavana nakon nove titule iz serije 500 (13.550) i uvećao je prednost nad Janikom Sinerom koji je ostao na 10.400 bodova nakon rane eliminacije u Dohi.

Top 5 kompletiraju Aleksandar Zverev i Lorenco Muzeti, dok su među 10 najboljih Aleks De Minor, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleksander Bublik.

Alkaraz je započeo svoju 16. uzastopnu nedjelju kao svetski broj 1 i ostaće na toj poziciji bar do kraja marta. Siner bi mogao da mu "pomrsi račune" već u Indijan Velsu i Majamiju jer tamo nije prošle godine zbog tromjesečne suspenzije.

Koliko Đoković brani bodova?

Iako su srpskom asu i dalje prioriter grend slemovi, on je prijavljen za turnire u Indijan Velsu i Majamiju. Vjerovatniji scenario je da igra u kalifornijskoj pustinji, dok za nastup na Floridi još uvijek nije donesena konačna odluka. U svakom slučaju, Novak će u Americi imati šansu za osvajanje novih bodova za ATP listu jer se prošle sezone nije proslavio. Srpski as je poražen odmah na startu Indijan Velsa, dok je u Majamiju stigao do treće runde.

Što se tiče njegovih glavnih konkurenata, Alkaraz brani četvrtfinale u Indijan Velsu, dok je u Majamiju poklekao odmah na prvoj prepreci.

Alkaraz i dalje daleko od Đokovića

Mladi Španac je ozbiljno krenuo da piše istoriju već na startu sezone. Nakon osvajanja Australijan Opena i turnira u Dohi, prešao je granicu od 13.000 bodova na ATP listi i sada je među četvricom najboljih po tom dostignuću. Do kraja sezone bi mogao da prestigne legendarni dvojac - Rafaela Nadala i Rodžera Federera, dok Novak Đoković i dalje ostaje nedodirljiv.

Najbolji srpski sportista svih vremena je sakupio ogromnih 16.950 poena u junu 2016. godine i to je rekord po najvećem broju bodova u istoriji. To je uspio osvojivši titule na Australijan Openu, Rolan Garosu, Vimbldonu, US Openu i Završnom turniru tokom 2015. i 2016. godine.

