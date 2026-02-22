logo
Novak Đoković je morao da se oglasi: Najbolji teniser ikada još jednom pokazao klasu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Norvežaninu Johanesu Hoesflot Klebu na nestvarnom dostignuću.

Novak Đoković ćestitao Klebu na šest medalja na ZOI Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pomno je pratio dešavanja na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, a nekim takmičenjima je prisustvovao i uživo. Posebno ga je oduševilo istorijsko dostignuće Norvežanina Johanesa Hoesflota Kleba koji je osvojio šest medalja na Igrama i postao prvi ikada kome je to pošlo za rukom.

On se takmiči u kros kantriju gdje je apsolutno dominira več godinama, a pobjedom u trci na 50 kilometara stigao je do šeste medalje na Igrama. Tako je oborio skoro pet decenija star rekord Amerikanca Erika Hajdena, koji je osvojio pet zlata na ZOI u Lejk Plesidu 1980. godine.

"Apsolutno nevjerovatno. Sjajan trud i dostignuće", napisao je Đoković na društvenoj mreži "X" i još jednom pokazao veličinu.

Inače, sjajni Klebo za sada ima ukupno 11 zlatnih medalja osvojenih na Zimskim olimpijskim igrama, što mu je pošlo za rukom na tri nastupa.

On se takmičio u disciplinama klasičan sprint, 10 kilometara slobodnim stilom, 20 kilometara skijatlon, 50 kilometara klasičnim stilom, timski sprint slobodnim stilom i štafeta 4x7,5 kilometara.

