Novak Đoković je morao da se oglasi: Najbolji teniser ikada još jednom pokazao klasu

Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Norvežaninu Johanesu Hoesflot Klebu na nestvarnom dostignuću.

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pomno je pratio dešavanja na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, a nekim takmičenjima je prisustvovao i uživo. Posebno ga je oduševilo istorijsko dostignuće Norvežanina Johanesa Hoesflota Kleba koji je osvojio šest medalja na Igrama i postao prvi ikada kome je to pošlo za rukom.

On se takmiči u kros kantriju gdje je apsolutno dominira več godinama, a pobjedom u trci na 50 kilometara stigao je do šeste medalje na Igrama. Tako je oborio skoro pet decenija star rekord Amerikanca Erika Hajdena, koji je osvojio pet zlata na ZOI u Lejk Plesidu 1980. godine.

"Apsolutno nevjerovatno. Sjajan trud i dostignuće", napisao je Đoković na društvenoj mreži "X" i još jednom pokazao veličinu.

Absolutely amazing Phenomenal effort and achievement!https://t.co/APCqZMaDGn — Novak Djokovic (@DjokerNole)February 21, 2026

Inače, sjajni Klebo za sada ima ukupno 11 zlatnih medalja osvojenih na Zimskim olimpijskim igrama, što mu je pošlo za rukom na tri nastupa.

On se takmičio u disciplinama klasičan sprint, 10 kilometara slobodnim stilom, 20 kilometara skijatlon, 50 kilometara klasičnim stilom, timski sprint slobodnim stilom i štafeta 4x7,5 kilometara.