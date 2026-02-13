Strahinja Erić okončao nastup na ZOI: Paljanin 64. na 10 kilometara

Bh. olimpijac upisao drugi nastup na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026.

Bh. olimpijac Strahinja Erić (25) trku na na 10 kilometara slobodnim stilom završio je na 64. mjestu. Imao je vrijeme 23:40.4.

Momak s Pala, koji je u utorak zauzeo 67. mjesto u sprint trci, danas je dionicu na 10 kilometara slobodnim stilom završio sa nešto više tri minuta i četiri sekunde zaostatka za vodećim.

Dominaciju u ovom sportu potvrdio je Norvežanin Johanes Hesflot Klebo, koji je s vremenom 20:36.2 osvojio zlato, baš kao i prije nekoliko dana u sprint trci. Matis Delož (Francuska) bio je drugoplasirani sa zaostatkom od 4,9 sekundi, dok je na trećem mjestu završio Ejnar Hedegart, još jedan Norvežanin, koji je imao 14 sekundi zaostatka za zemljakom i pobjednikom trke Klebom. Među pet najbolje plasiranih takmičara čak četvorica su bila iz Norveške.

Iako je bio daleko od najboljih u skijaškom trčanju na 10 kilometara, Strahinja Erić ponovo je bio među najboljim takmičarimaa iz regiona.

Jedino su Slovenci Vili Črv, Miha Šimenc i Nejc Stern bili bolje plasirani (51, 52. u 63. mjesto), Stavra Jada iz Sjeverne Makedonije bio je 81, Crnogorac Aleksandar Grbović 83, Miloš Milosavljević iz Srbije morao je da se zadovolji 85. pozicijom, dok je Hrvat Marko Skender završio na 95. mjestu.