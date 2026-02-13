Skijaški savez BiH čestitao Muzaferiji na uspjehu na ZOI: Dokaz da je Elvedina rame uz rame sa skijaškom elitom

"Ovaj rezultat predstavlja veliki ponos za bh. sport, snažan podsticaj razvoju alpskog skijanja u Bosni i Hercegovini i motivaciju mladim sportistima da vjeruju u svoje snove", navode, između ostalog, iz Skijaškog saveza BiH.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanka Federika Brinjone trijumfovala je u veoma zahtjevnoj trci, gdje je čak 17 takmičarki odustalo, pa je najbolja bh. skijašica plasmanom na 16. mjesto pokazala da je među najboljim takmičarkama svjetskog skijanja u ovoj disciplini.

Iz Skijaškog saveza BiH (SS BiH) ponosni su na ono što je mlada Visočanka uradila u Kortini d'Ampeco.

"Ovim putem čestitatamo našoj najboljoj takmičarki Elvedini Muzaferiji na istorijskom rezultatu i najvećem uspjehu bosanskohercegovačkog alpskog skijanja na Olimpijskim igrama od osnivanja države i Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Ostvareni plasman na 16. mjesto u disciplini Super-G na Olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026 u Kortini d'Ampeco, potvrda je izuzetnog talenta, predanog rada i profesionalizma, te dokaz da je Elvedina Muzaferija rame uz rame sa svjetskom skijaškom elitom.

Ovaj rezultat predstavlja veliki ponos za bh. sport, snažan podsticaj razvoju alpskog skijanja u Bosni i Hercegovini i motivaciju mladim sportistima da vjeruju u svoje snove.

Elvedini upućujemo iskrene čestitke i želimo joj mnogo zdravlja, sreće i još mnogo vrhunskih sportskih uspjeha u nastavku karijere.

Pred Elvedinom je još jedan nastup na Olimpijskim igrama u disciplini veleslalom, koji na rasporedu u nedjelju, 15. februara, kao i nastavak sezone u FIS Svjetskom kupu", navodi se u čestitki koju je potpisao Saša Kurto, tehnički sekretar SS BiH.