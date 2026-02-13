logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skijaški savez BiH čestitao Muzaferiji na uspjehu na ZOI: Dokaz da je Elvedina rame uz rame sa skijaškom elitom

Skijaški savez BiH čestitao Muzaferiji na uspjehu na ZOI: Dokaz da je Elvedina rame uz rame sa skijaškom elitom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Ovaj rezultat predstavlja veliki ponos za bh. sport, snažan podsticaj razvoju alpskog skijanja u Bosni i Hercegovini i motivaciju mladim sportistima da vjeruju u svoje snove", navode, između ostalog, iz Skijaškog saveza BiH.

Elvedina Muzaferija Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Elvedina Muzaferija osvajanjem 16. mjesta u superveleslalom (Super-G) trci na Zimskim olimpijskim igrama ostvarila je najbolji rezultat bh. skijanja na ZOI.

Italijanka Federika Brinjone trijumfovala je u veoma zahtjevnoj trci, gdje je čak 17 takmičarki odustalo, pa je najbolja bh. skijašica plasmanom na 16. mjesto pokazala da je među najboljim takmičarkama svjetskog skijanja u ovoj disciplini.

Iz Skijaškog saveza BiH (SS BiH) ponosni su na ono što je mlada Visočanka uradila u Kortini d'Ampeco.

"Ovim putem čestitatamo našoj najboljoj takmičarki Elvedini Muzaferiji na istorijskom rezultatu i najvećem uspjehu bosanskohercegovačkog alpskog skijanja na Olimpijskim igrama od osnivanja države i Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine.

Ostvareni plasman na 16. mjesto u disciplini Super-G na Olimpijskim igrama Milano-Kortina 2026 u Kortini d'Ampeco, potvrda je izuzetnog talenta, predanog rada i profesionalizma, te dokaz da je Elvedina Muzaferija rame uz rame sa svjetskom skijaškom elitom.

Ovaj rezultat predstavlja veliki ponos za bh. sport, snažan podsticaj razvoju alpskog skijanja u Bosni i Hercegovini i motivaciju mladim sportistima da vjeruju u svoje snove.

Elvedini upućujemo iskrene čestitke i želimo joj mnogo zdravlja, sreće i još mnogo vrhunskih sportskih uspjeha u nastavku karijere.

Pred Elvedinom je još jedan nastup na Olimpijskim igrama u disciplini veleslalom, koji na rasporedu u nedjelju, 15. februara, kao i nastavak sezone u FIS Svjetskom kupu", navodi se u čestitki koju je potpisao Saša Kurto, tehnički sekretar SS BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC