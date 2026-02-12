logo
Superveleslalom iz pakla: Čak 17 skijašica nije završilo trku, pao je i istorijski uspjeh Italijanke

Superveleslalom iz pakla: Čak 17 skijašica nije završilo trku, pao je i istorijski uspjeh Italijanke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Superveleslalom na Zimskim olimpijskim igrama u ženskoj konkurenciji obilježilo je 17 skijašica koje nisu završile trku

Federika Brinjone osvojila zlatnu medalju u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Federico Manoni/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Italijanka i predstavnica domaćina Zimskih olimpijskih igara Federika Brinjone (35) osvojila je prvo zlato u karijeri na ovom takmičenju. Iako već važi sa iskusnu skijašicu, čini se da je poznavanje terena odnijelo prevagu pošto je u superveleslalomu briljirala na zaista teškom terenu. Samu trku obilježio je mali broj skijašica koje su uopšte uspjele da odvoze čitavu stazu.

Nagrada koju je Italijanka osvojila utoliko je veća jer je nepunih 10 mjeseci prije takmičenja slomila nogu. Stravičan pad na stazi Luzija u Val di Fasi kad se takmičila na nacionalnom prvenstvu, uplašio je vjerne navijače ovog sporta. Ipak, kao da problemi nisu postojali, pošto je na stazi bila neustrašiva i do cilja stigla za 1:23,41 sekund.

Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Brinjone je osvajala medalje na olimpijskim igrama, dosad ih ima dvije - u Pekingu 2022. okitila se srebrom, a na izdanju četiri godine ranije u Pjongčangu osvojila je bronzu. Gradacijski - sada je stigla do najvećeg uspjeha u karijeri.

Da je staza bila vrlo teška govori i činjenica da je od 43 konkurentkinje njih 17 nije završilo trku. Posebno problematičan je bio srednji dio staze, gdje je najdeblji kraj izvukla Amerikanka Brizi Džonson. Olimpijska pobjednica u spustu zapela je za vrata, samim se zarotirala i velikom brzinom završila u ogradu. Udarac je bio žestok, ali je Amerikanka brzo ustala i samostalno napustila stazu, što je dobar znak.

Osim ovog pada, još jedan je privukao pažnju. Sofija Gođa, vodeća u ovom stilu, takođe nije završila trku.

Osim Brinjone, razlog za sreću imala je i Kornelija Hiter, koja je osvojila bronzanu medalju i koja je 0,52 sekunde zaostajala za prvoplasiranom, dok je Francuskinja Roman Miradoli stigla druga i ona je 0,41 sekund zaostajala za Italijankom Brinjone.

