Spasao je Jugoslaviju pred 22 miliona ljudi i nestao: Odbrusio ljekarima i niko ga nije čuo 25 godina

Da li se sjećate ko je Jure Franko? Slavni jugoslovenski skijaš odbio je savjet ljekara i takmičio se na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu i donio je tadašnjoj zemlji prvu medalju, samim tim je i spasao istorijske bruke. A onda je nestao...

Zimske olimpijske igre su u toku, održavaju se ovog februara u Milanu i Kortini d'Ampeco, što je idealna prilika da se podsjetimo onih koji su nam nekada donosili radost na lice. Tokom osamdesetih, znamo koliko je na području bila voljena Mateja Svet, a još više navijača čini se imao je Jure Franko.

U pitanju je skijaš koji je 14. februara 1984. godine doneo Jugoslaviji prvu medalju na Zimskim olimpijskim igrama i to na onima koje su se održale u Sarajevu, kada je glavna krilatica bila: "Volimo Jureka više od bureka".

Ko je Jure Franko?

Najveći skijaš Jugoslavije rođen je 28. marta 1962. godine u Novoj Gorici. U pitanju je grad koji je na granici sa Italijom, iz koga su kasnije stizali i Ana Bucik Jogan i Katerina Sinigoi, a u kome je Jure Franko napravio i prve korake na snijegu - i skijanje mu je donijelo veliki ugled u bivšoj državi.

To se posebno odnosi na srebrnu medalju koje je osvojio u veleslalomu usred Sarajeva, kada je to zaista malo ko očekivao tada od njega, posebno jer je konkurencija bila žestoka.

U svojoj karijeri nastupio je više puta na Svjetskom kupu, dok se pamti i zlatna medalja koju je osvojio na veleslalomu 1985. godine u Belunu, na Univerzijadi. Iako je tada imao samo 23 godine, Jure Franko je odlučio da batali skijanje i povukao se iz ovog sporta samo godinu dana pošto je bio olimpijski vicešampion. Shvatio je da su neke druge stvari važnije u životu i od tada živi povučeno i skromno.

Kako je Jure Franko obradovao Jugoslaviju?

Jure Franko s leve strane sa srebrnom medaljom, pored njega Julen i Vencel.

Malo je falilo da se Zimske olimpijske igre u Sarajevu pamte po sramoti oko slavnog glumca Kirka Daglasa, ili po tome da je Jugoslavija prva zemlja domaćin koja nije osvojila medalju, a onda je Jure Franko stupio na scenu i prije 42 godine obradovao je više miliona stanovnika na ovom području.

Poslije prve trke, bio je na četvrtom mjestu, a onda je u drugoj ostvario drugo vrijeme. Nakon što je na Babinom Dolu na Bjelašnici sjajno odvezao drugu vožnju bio je drugi u generalnom poretku i pripala mu je srebrna medalja. Maks Julen iz Švajcarske je bio prvi sa 2:41,18, Jure Franko je došao do drugog mjesta sa 2:41,41, dok je Andreas Vencel iz Lihtenštajna 2:41,75 uzeo bronzanu medalju.

"Volimo Jureka više od bureka"

Kako je nastala ova krilatica? Interesantno je da je i Jure Franko vrlo kasno saznao zašto su navijači počeli da mu skandiraju ovu parolu koja je nadživjela Jugoslaviju, pa i danas izmami osmijeh onim starijim građanima Sarajeva.

"Tek prije godinu dana sam saznao kako je došlo do toga. Imao sam sreće da prošle godine upoznam jednog od dvojice koautora Branka Đurića Đuru iz 'Top liste nadrealista', koji mi je potanko ispričao kako je nastao taj transparent. Zapravo, brat Neleta Karajlića je prvi izustio "Volimo Jureka više nego bureka". To su onda stavili na transparent koji je sve oduševio", rekao je Jure Franko prije dvije godine, na 40 godina svog najvećeg uspjeha.

Zašto je Jure Franko otišao u penziju?

Jure Franko sa olimpijskom bakljom.

Vidimo primjer da Lindzi Von i u 42. godini pokušava da se još takmiči, a Jure Franko je otišao u penziju kada su mu bile samo 23. Njemu su ljekari i pred ZOI u Sarajevu savjetovali da zbog povrede kukova završi karijeru, da ne učestvuje u veleslalomu, što nije poslušao odmah. Nešto kasnije jeste.

"Prvo, rano sam završio karijeru zbog povreda kukova koji su me mučili od djetinjstva. Kad sam imao 18 godina, grupa doktora mi je savjetovala da već tada završim karijeru, jer kukovi su bili u očajnom stanju. Oni mlađi doktori su me hrabrili da idem dalje, ali na svoju odgovornost. Kukovi su izdržali još samo jednu sezonu poslije Sarajeva, a onda su bolovi bili prejaki. Prestao sam, a bilo mi je svega 23 godine. Onda sam otišao u SAD i Japan, gdje sam se bavio promocijom skijaškog sporta i proizvoda, radio kao TV novinar, zatim učestvovao u izgradnji velikih skijališta, organizaciji velikih događaja, od kulinarskih do sportskih", rekao je Jure Franko.

Gdje je danas Jure Franko?

Kada se danas sjeti svog uspjeha, jasno mu je koliki je pritisak bio na tako mladom momku i zato mu je uspjeh još veći i draži, iako je Jugoslavija mogla i na bolji način da mu se oduži.

"Ostalo mi je u sjećanju samopouzdanje sa kojim sam krenuo sa 21 godinom, da ne kažem sa teretom od 22 miliona ljudi na leđima, ali sam uspio to da prevaziđem i da se fokusiram na ono što je bilo potrebno da se dođe do rezultata. To mi je takmičarski najljepša uspomena", istakao je Jure Franko u jednom intervjuu.

Otkako se povukao, nema ga nigdje u medijima, u kojima je i sam radio neko vrijeme u Japanu. Mnogi su i zaboravili na njega, a tako je sam odlučio da ne bi njime "ispirali usta".

Jure Franko na ZOI 1984

"Tako sam se dogovorio sa suprugom. Prije 25 godina odlučili smo da se, da tako kažem, okrenemo privatnoj sferi, da vodimo umjeren, miran život. Dugo smo živjeli u SAD i Japanu. Svjesno smo se udaljili od svih vas medija, novinari su znali da ne dajem intervjue, osim uz neke humanitarne akcije. Nedavno, kako se bližio početak Olimpijade u Sočiju, a samim tim i navršavalo 30 godina od sarajevske olimpijade, odlučio sam da napravim pres-konferenciju u Kranjskoj Gori. Tako sam se malo odužio novinarima", rekao je Franko u jednom starijem intervjuu, dok se od tada malo toga promijenilo i nije često viđen gost na televizijama, iako ima mnogo toga da kaže.