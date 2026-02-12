Muzaferija "preživjela" trku superveleslaloma i ostvarila istorijski uspjeh na ZOI!

Elvedina Muzaferija završila na 16. mjestu u trci veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini D'Ampeco, koju su obilježila brojna odustajanja i zlato za Federiku Brinjone.

Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije 20. mjesta u spustu Elvedina Muzaferija nastupila je i u superveleslalomu i završila trku u Kortini D-Ampeco na 16. poziciji, što je najbolji uspjeh u istoriji bh. skijanja na Zimskim olimpijskim igrama.

Bh. skijašica odvezla je trku u vremenu 1:25.85 odnosno sa dve sekunde i 44 stotinke zaostotka zaostatka za pobjednicom Federikom Brinjone.

Muzaferija je do istorijskog uspjeha stigla na vrlo zahtjevnoj stazi, a trku je obilježilo odustajanje čak 17 takmičarki!

Među onima koje nisu završili trku su i nada domaće publike Sofija Gođa, kao i Amerikanka Brizi Džonson, osvajačica zlatne medalje u spustu na ovim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Federika Brinjone sa vremenom 1:23.41 stigla je do svoje prve zlatne olimpijske medalje. Italijanka je 2018. u Pekingu osvojila bronzu u veleslalomu, četiri godine kasnije u Pjongčangu srebro, a sada je konačno stigla do najsjajnijeg odličja.

U ovoj disciplini Brinjone je osvojila i zlato na Svjetskom prvenstvu prošle godine u Zalbahenu.

Iza Brinjone na olimpijskom podijumu na ZOI u Milanu i Kortini su Francuskinja Roman Miradoli (+0.41) te Austrijanka Kornelija Hiter (+0.52).