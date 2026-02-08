logo
Elvedina Muzaferija popravila svoj najbolji plasman na Zimskim olimpijskim igrama

Elvedina Muzaferija popravila svoj najbolji plasman na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija nastupila je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Izvor: Elvedina Muzaferija Team

Iako nije ostvarila zapažen rezultat, uspjela je poboljšati svoj dosadašnji najbolji plasman na Igrama i u spustu zauzeti 20. mjesto.

Muzaferija je stazu u Italiji prošla za 1:38.81, što je za 2,71 sekund sporije od pobjednice Brizi Džonson iz Sjedinjenih Američkih Država, prenijela je “Arena Sport”

Ovim rezultatom Muzaferija je nadmašila 25. mjesto koje je osvojila u superveleslalomu na Igrama u Pekingu prije četiri godine.

Zlatnu medalju osvojila je Amerikanka s vremenom 1:36.10, dok je srebro pripalo Njemici Emi Ajher, koja je zaostala svega četiri stotinke.

Treće mjesto i bronzu odnijela je Italijanka Sofia Goža sa zaostatkom od 59 stotinki.


(MONDO)

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje zimske olimpijske igre

