Na današnji dan prije 42 godine otvorene 14. Zimske olimpijske igre u Sarajevu

Izvor: FENA/Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Na današnji dan prije 42 godine u Sarajevu, otvorene su 14. Zimske olimpijske igre.

Sarajevo je do 14. februara 1984. godine bilo centar svijeta, a cijela Jugoslavija učestvovala je u organizaciji Olimpijade.

Na izgradnji objekata bila su angažovana preduzeća iz Bosne i Hercegovine, ali i cijele Jugoslavije. Istovremeno svaka od RTV kuća iz republika bivše Jugoslavije, od Ljubljane, do Skoplja imala je po jedno borilište koje je pokrivala.

Sarajevo je tada proživljavalo razvoj u svim sferama i stvorena je pozitivna društvena klima.

Ono po čemu će sarajevske Olimpijske igre ostati zapamćene je snijeg koji je pao noć pred svečano otvaranje igara. Učenici Prve i Druge gimnazije rukama su tada skidali snijeg sa stolica na stadionu, kako bi se otvorenje odvijalo bez problema.

Zimske olimpijske igre održane u Sarajevu ukupno su koštale 141.647.000 dolara, a završene su sa suficitom od 12.000.000 dolara, te su bile prve Olimpijske igre završene sa suficitom. Sve prethodne su imale dugove i mnogi gradovi su imali poteškoće da pokriju troškove.

Sarajevske igre su po mnogo čemu tada bile rekordne. To su bile prve igre na kojima nije bilo bojkota sjevernoatlantskog niti varšavskog pakta, bile su rekordne po broju zemalja učesnika, prenijele su agencije.

Njih je pratilo oko dvije i po milijarde gledalaca u svijetu, bilo je 49 nacionalnih reprezentacija, podijeljene su 222 medalje, učestvovalo je 2.691 sportista i trenera, prodato je 640.000 karata, a pratilo ih je 7825 novinara i 760 redakcija.

Najuspješnije države bile su tadašnje Istočna Njemačka (devet zlatnih, devet srebrenih i šest bronzanih medalja) i SSSR (šest zlatnih, 10 srebrenih i devet bronzanih medalja).

Jugoslavija je osvojila samo jednu medalju i to u veleslalomu, a srebrno odličje uzeo je Jure Franko.

(MONDO)