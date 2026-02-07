Nika Prevc ispustila zlato za 1,1 poen: Veliko iznenađenje na ZOI

Dominantna Slovenka nije osvojila zlatnu medalju na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Norvežanka Ana Odin Strom (27) osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u skokovima na maloj skakaonici, ispred Slovenke Nike Prevc (20). Nova šampionka izborila je najsjajnije odlučje posljednjim letom, pobijedivši Niku Prevc za 1,1 poena. Bronzu je osvojila Japanka Nozomi Marujama (27).

Ana Odin Strom - 267,3 poena

Nika Prevc 266,2

Nozomi Marujama - 261,8

Letjela je Nika Prevc preko 98 i 99,5 metara, ali nije bilo dovoljno. Norvežanka je preletjela 100, pa posljednjim skokom 101 metar, što je bilo dovoljno za zlato ispred Slovenke i ispred Japanke Marujame, koja je skočila 97 i 100 metara.

Šta sada čeka Niku?

Najbolja skakačica Svjetskog kupa nije uspjela da potvrdi svjetsku dominaciju, mada je pred njom još takmičenja u Italiji - na velikoj skakaonici (na kojoj je manje prostora za ovakva iznenađenja), a boriće se za zlato i u miks, kao i u miks-ekipnu konkurenciju, u kojoj skaču zajedno muškarci i žene iz iste reprezentacije.

(MONDO)