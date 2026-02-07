logo
Nika Prevc ispustila zlato za 1,1 poen: Veliko iznenađenje na ZOI

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Dominantna Slovenka nije osvojila zlatnu medalju na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

nika prevc druga na zoi 2026 u milanu i kortini Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Norvežanka Ana Odin Strom (27) osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u skokovima na maloj skakaonici, ispred Slovenke Nike Prevc (20). Nova šampionka izborila je najsjajnije odlučje posljednjim letom, pobijedivši Niku Prevc za 1,1 poena. Bronzu je osvojila Japanka Nozomi Marujama (27).

  • Ana Odin Strom - 267,3 poena
  • Nika Prevc 266,2
  • Nozomi Marujama - 261,8

Letjela je Nika Prevc preko 98 i 99,5 metara, ali nije bilo dovoljno. Norvežanka je preletjela 100, pa posljednjim skokom 101 metar, što je bilo dovoljno za zlato ispred Slovenke i ispred Japanke Marujame, koja je skočila 97 i 100 metara.

Šta sada čeka Niku?

 Najbolja skakačica Svjetskog kupa nije uspjela da potvrdi svjetsku dominaciju, mada je pred njom još takmičenja u Italiji - na velikoj skakaonici (na kojoj je manje prostora za ovakva iznenađenja), a boriće se za zlato i u miks, kao i u miks-ekipnu konkurenciju, u kojoj skaču zajedno muškarci i žene iz iste reprezentacije.

(MONDO)

