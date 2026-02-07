logo
Franconi osvojio olimpijsko srebro, kao dječak izgubio trku od Janika Sinera!

Franconi osvojio olimpijsko srebro, kao dječak izgubio trku od Janika Sinera!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Đovani Franconi danas je stigao do srebra u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu/Kortini, a na početku karijere pobijedio ga je Janik Siner.

Janik Siner pobijedio u skijanju Đovanija Franconija Izvor: Profimedia/Shutterstock

Zimske Olimpijske medalje zvanično su otvorene u petak uveče, iako su prva takmičenja počela još u srijedu, a od ove subote počela je i podjela medalja.

Prva disciplina u kojoj smo dobili olimpijske pobjednike i osvajače medalja na 25. ZOI u Milanu i Kortini bio je spust, a najsjajnije odličje pripalo je Franji Fon Almenu.

Švajcarac je tako ujedinio svjetsku i olimpijsku titulu, a sjajan rezultat napravio je i Đovani Franconi, Italijan koji je do prije dva mjeseca bio potpuni autsajder bez velikih rezultata na velikim takmičenjima.

Franconi koji se takmiči u svjetskom kupu od 2020. prvi put u karijeri našao se na postolju u decembu u Val Gardeni kad je bio treći u superveleslalomu, potom je u januaru stigao i do prveo pobjede, slavivši u istoj disciplini u Vengenu. Sedam dana nakon toga upisao je i prvu pobjedu u spustu na legendarnom “Štrajfu” u Kicbilu, a da to nije slučajnost potvrdio je i danas u Bormiju osvajanjem srebrne olimpijske medalje.

Ono što je zanimljivo je da se Franconi kao dječak takmičio protiv današnjeg prvog tenisera na ATP listi, Janika Sinera.

Poznato je da se italijanski teniser prije tenisa bavio skijanjem, a ono mu uopšte nije loše išlo, pa je osvajao razna takmičenja.

Poznati italijanski teniski influenser objavio je tako zvanične rezultate sa jednog takmičenja iz 2009. godine, na kojem su učestvovali Siner i Franconi. Siner je tada bio pobjednik, a Franconi je završio trku na 12. mjestu.

U međuvremenu je Siner napustio skijanje i posvetio se tenisu, gdje je stigao do mjesta broj jedan na ATP listi i u međuvremenu osvojio četiri grend slem titule, a Franconi je nastavio sa skijanjem i bio gotovo jednako uspješan. Nakon pobjede u Svjetskom kupu sada je stigao do zlatne olimpijske medalje u spustu i nameće se kao nova italijanska skijaška zvijezda, bar kada su u pitanju brzinske discipline.

Janik Siner skijanje Tenis zimske olimpijske igre

