Podijeljene prve medalje na ZOI: Fon Almen osvojio zlato u spustu!

Franjo Fon Almen osvojio zlatnu medalju na svom prvom nastupu na Olimpijskim igrama.

Izvor: Jeff PACHOUD / AFP / Profimedia

Prva takmičenja na Zimskim Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini počela su u srijedu, a ove subote dijele se i prve medalje.

Prva disciplina na rasporedu bila je spust za muškarce, koji se ove subote vozio u Stelvija centru u Bormiju, a najbrži na ovoj stazi bio je Švajcarac Franjo Fon Almen.

On je trku završio sa vremenom 1:51.61 i stigao do zlatne medalje na svom prvom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama.

Fon Almen je tako objedinio olimpijsku i svjetsku titulu, pošto je prošle godine bio najbrži u spustu u austrijskom Zalbahu.

Švajcarac je u subotu iza sebe ostavio dvojicu Italijana , Đovanija Franconija koji je trku završio sa 20 desetinki zaostatka i Dominika Parisa koji je bio pola sekunde sporiji od pobjednika.

Italijanski dvojac tako je istisnuo dvojicu Švajcaraca, Marka Odermata i Aleksisa Monea koji su završili na četvrtoj i petoj poziciji.

Već u nedjelju voziće se ženski spust za žene na kojem će nastupiti i bh. predstavnica Elvedina Muzaferija.