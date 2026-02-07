Amerika i Izrael izviždani na otvaranju Olimpijskih igara: Publika poludjela kad je vidjela Trampovog zamjenika

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela su izviždane na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Izvor: X/itchyhaybitchy/Democratic Wins Media

Vidjeli smo kako je bh. delegacija izgledala na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini D'Ampeco, a na ceremoniji je osim lijepih momenata bilo i problema. Na "San Siru" su dvije delegacije propisno izviždane dok su nosile svoje zastave.

U pitanju su delegacije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Dok su svi ostali pozdravljeni aplauzima i toplo dočekani to nije bio slučaj sa Izraelom. Zbog rata u ovoj državi vidjeli smo da je nedavno Pep Gvardiola istupio i javno kritikovao Izrael, a sada je publika rekla šta misli o učestvovanju devet izraleskih takmičara. Pogledajte i poslušajte:

THE WHOLE STADIUM BOOING ISRAEL#WinterOlympics



pic.twitter.com/01Scd63NeS — gio SOTR era (@itchyhaybitchy)February 6, 2026

Amerikancima problem napravio Džej Di Vens

Za razliku od Izraelaca američka delegacija je isprva lijepo primljena. Amerikanci su među brojnijima u Milanu i Kortini D'Ampeco sa 232 učesnika. Ipak kada se na ekranu na San Siru pojavio potpredsjednik SAD Džej Di Vens pored supruge Uše Vens, krenulo je negodovanje.

"Podrška za veliki tim Sjedinjenih Američkih Država je brzo prešla u zviždanje kada su pokazali Vensa na velikom ekranu na stadionu. Ovakav hladan doček Vensa nije iznenađenje zbog političkih nemira koje je američka federalna imigraciona politika izazvala. Protesti protiv Trampa u Italiji su izbili zbog delovanja ICE koji će čuvati američku delegaciju tokom takmičenja", navodi "Rojters". Pogledajte i doček Vensa:

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage.pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins)February 6, 2026

Osim toga sve je prošlo dobro

Ukupno 92 države imaju svoje predstavnike na Zimskim olimpijskim igrama koje traju do 22. februara. Završna ceremonija održaće se u Veroni. Na ceremoniji otvaranja nastupili su Maraja Keri i Andrea Bočeli. Na ceremoniji je prisustvovao i Novak Đoković, kao dio publike.