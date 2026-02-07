Samo dijamanti na njoj vrijede 15 miliona dolara: Sve oči uprte u pjevačicu na otvaranju ZOI u Italiji

Na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026, Maraja Keri oduševila je nastupom i skupocjenim dijamantima.

Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026, održanoj na kultnom stadionu San Siro u Milanu, muzička diva Maraja Keri priredila je spektakl koji će se dugo pamtiti. Publiku je ostavila bez daha ne samo moćnim vokalom, već i izuzetno glamuroznim modnim i stilskim izdanjem.

Maraja Keri pojavila se u raskošnoj bijeloj haljini sa ogrtačem od perja iz modne kuće Roberto Kavali, čime je dodatno naglasila svečanost i ekskluzivnost događaja. Ipak, najveću pažnju prisutnih i svjetskih medija privukao je njen nakit.

Nakit vrijedan 15 miliona

Pevačica je nosila impresivnu kolekciju nakita od čak 306 karata dijamanata, čija se ukupna vrijednost procenjuje na oko 15 miliona dolara. Stajling su činili raskošna ogrlica sa priveskom od 20 karata, narukvica od 55 karata, kao i viseće minđuše od 66 karata.

Tokom ceremonije, Maraja Keri izvela je legendarnu italijansku pjesmu "Volare", ali i svoju numeru "Nothing Is Impossible", koja se nalazi na njenom najnovijem albumu. Spoj italijanske muzičke tradicije i savremenog pop zvuka izazvao je snažne emocije kod publike na stadionu i gledalaca širom svijeta.