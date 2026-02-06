Konačno našla sreću: Vjerila se Hale Beri

Slavna glumica Hale Beri uskoro će ponovo stati na ludi kamen

Hale Beriuskoro će ponovo izgovoriti sudbonosno da i to sa dugogodišnjim partnerom, muzičarem i dobitnikom Gremija, Vanom Hantom. Vijest je otkrila tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

"Bilo je nekih nejasnoća oko toga da li me je zaprosio i da li sam ga odbila. Ne, to nije tačno. Nisam rekla ne. Samo još nemamo određen datum,", rekla je Beri u emisiji pa potvrdila: "Ali naravno da sam pristala da se udam za njega! Staviо mi je prstenčić na ruku."

"Prstenčić", kako kaže, sve je samo to ne, s obzirom da je riječ o jedinstvenom dragulju sa velikim centralnim dijamantom, na širokoj zlatnoj traci.

Podsjetimo, Beri je Hanta upoznala preko njegovog brata u aprilu 2020. godine, na vrhuncu pandemije bolesti kovid-19. Nakon četiri mjeseca redovnog dopisivanja konačno su se vidjeli uživo, a ostalo je istorija.

Beri nije krila koliko je srećna u novoj vezi, i koliko je ispoštovana od strane svog partnera u svim situacijama, za razliku od nekih njenih pređašnjih izbora.

Prije samo nekoliko mjeseci našla se na udaru bivšeg supruga Dejvida Džastisa sa kojim je bila od 1993. do 1997. godine. Džastis, bivši bejzbol igrač, rekao je da je brak prekinuo jer nije osjetio kod nje onaj majčinski duh koji je očekivao.

"Ako budemo imali djecu, da li je ona žena sa kojom želim da ih imam i da osnujemo porodicu? A tada, kada sam bio mlađi, ona nije kuvala, nije čistila i nije mi djelovala kao majka", govorio je prošle godine, što je naišlo na bijes javnosti. Inače, Hale je nakon razvoda priznala da je željela da se ubije.

Problematični bivši

Nažalost, ovo nije jedini problematični bivši, ona je prije izvjesnog vremena iznijela ozbiljne optužbe na račun dvojice. Podsjetimo, Oskarovka ima dvoje djece - prvo je dobila kćerku Nalu 2008. sa modelom Gebrijelom Obrijem, a pet godina kasnije i sina Masea sa kolegom, Olivijeom Martinezom.

Beri je izjavila da je Gebrijel imao incestuoznu vezu, kao i da je rasista, kao i da ju je zlostavljao emotivno, što se pojačalo kad su dobili kćerku.

Nažalost, i brak sa Martinezom se neslavno završio. Nakon razvoda on joj je oduzeo dijete, zbog čega je morala da plaća 8000 dolara mjesečno alimentacije.

