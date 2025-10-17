Internet bruji o Hale Beri u zlatnom bikiniju: I dalje nam je teško da povjerujemo koliko ima godina

Hale Beri, jedna od omiljenih glumica Holivuda, još jednom je dokazala da su godine samo broj i to u zlatnom bikiniju.
Kada Hale Beri objavi fotografiju, unapred znamo da će danima biti glavna tema. Ovoga puta, pozirala je u bikiniju zlatne boje i ostavila bez teksta sve oni koji ne mogu da prestanu da bruje o njenom nevjerovatno mladalačkom izgledu.
Fotografiju, koju je Hale Beri podijelila na X-u, pratio je jednostavan opis - "59 godina". Obučena u metalik bikini na pertle, crno-bijelu maramu i moderne pilotske naočare za sunce, malo je reći da joj godine ne mogu ništa. Uslijedili su brojni komentari.
"Ona kao da vara u igri starenja", "Kako je moguće da ova žena ima 59 godina?", "Ako mene pitate, ona je sve ljepša i ljepša", "Mora da ima tajnu za mladoliki izgled", može se pročitati među reakcijama.
this is 59.pic.twitter.com/Th1NQz1I9c— Halle Berry (@halleberry)October 15, 2025
Mnogi obožavaoci istakli su da Hale Beri izgleda zapanjujuće i da inspiriše svojim pristupom životu. Podsjetimo, glumica je prošle godine u razgovoru za Oprah Daily priznala da se osjeća "najboljom verzijom sebe". Naglasila je da će joj predstojeći 60. rođendan biti vrijeme puno novih izazova i radosti.
"Osećam se samouvjereno. Osjećam se snažno. Osjećam se se*si. Pametnija sam i mudrija nego ikada ranije. Mislim da će šezdeseta biti divno razdoblje, jedva ga čekam", rekla je tada.
Pogledajte najupečatljivija izdanja Hale Beri na crvenom tepihu:
A ukoliko se pitate šta Hale Beri najviše pomaže kada je izgled u pitanju, riječ je o kolagenu. Ona je jednom prilikom priznala da svoju kožu lica održava kostima. Svakog dana odlazi do mesara kako bi pokupila kosti koje im ne trebaju, a zatim ih prokuva u posebno piće za koje tvrdi da je prepuno kolagena.
"I vi to možete! Idite kod mesara, zamolite ga za kosti koje mu nisu potrebne i dobićete ih za džabe. Prokuvajte kosti i ostavite 24 sata. Zatim popijte tu tečnost. Ludo je i prepuno kolagena!", rekla je Hale Beri.