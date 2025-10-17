Ova ljepotica je kćerka Mladena Vojičića Tife: Krenula očevim stopama, otkrila da li je muzičar podržao

Kćerka Mladena Vojičića Tife naslijedila je talenat od oca.
Poznati muzičar Mladen Vojičić Tifa rođen je na današnji dan, 17. oktobra 1960. godine. Iza sebe ima fantastičnu karijeru koja je ostavila dubok trag na muzičkoj sceni, a malo je poznato da je njegova kćerka Sara krenula njegovim stopama i pokazuje talenat koji podsjeća na očev.
Sara je ljubav prema muzici pokazala još u ranom djetinjstvu, a svoju strast je razvijala kroz školovanje u muzičkoj školi. Iako je isprva imala visoke ambicije kada je u pitanju violina, na kraju je, kako sama kaže, "pjevanje ipak prevagnulo".
U jednom od svojih nedavnih intervjua, mlada pjevačica je otkrila da joj je otac najveća podrška na tom putu, ali i da su njegovi savjeti za nju neprocjenjivi.
"Nikad nisam htjela da oca preterano uplićem u svoju muzičku karijeru, da se eksponiram preko njegovog imena. Rekao mi je da je uvijek tu za sve što mi treba, ali da treba da se izborim sama. Slažem se s tim, mada u posljednje vrijeme često sjednemo uveče, popričamo o tome šta smo radili, dokle smo stigli i imam njegovu podršku. Sve što snimim, pustim njemu da čuje, jer mi najviše znače njegov i mamin komentar. Na njihovim licima odmah vidim valja li ili ne ono što uradim", rekla je jednom prilikom.
Pogledajte kako izgleda Sara Vojičić:
"Da sve radim srcem. Ako se bavite muzikom, radite to iz srca ili nemojte raditi nikako. Uvijek mi to govori. Drugi savjet je da se od ovakve muzike teško može živjeti u našoj zemlji i uvijek me savjetuje da pokušavam da se bavim sa što više stvari koje bih mogla iskoristiti, jer nikad ne znam šta će me u životu čekati. Slažem se s tim. Dosta sam slična ocu, jer sam veliki emotivac, razumijemo se, na istim smo talasnim dužinama", dodala je.
