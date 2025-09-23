logo
"Za nju sam veličina, treba da je bude sramota": Dara Bubamara odgovorila na prozivke Vesne Đogani

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Vesna Đogani prozvala Bubamaru da zbog alkohola ne zna šta govori, folkerka uzvratila

Dara Bubamara odgovorila na prozivke Vesne Đogani Izvor: MONDO Uroš Arsić, Youtube printscreen/ AmiG Show

Pjevačica Vesna Đogani nedavno je komentarisala folkerku Daru Bubamaru i izjavila da je na jednom događaju "bila u alkoholu i nije imala svest šta govori".

Sada joj je koleginica i nova članica žirija Zvezda Granda, odgovorila:

"Vesna Đogani očigledno želi da bude stalno na portalima. Mene bi bilo sramota da pominjem veličine koje su iznad mene. Nije bitno šta ko kaže, već ko to kaže", rekla je Dara, a potom se osvrnula i na sve češća "peckanja" u medijima, posljednji put od Bokija 13 i Edite Aradinović.

"Mislim da sam uvijek aktuelna, mada je to normalno. Kad se pojavim u medijima, odmah nastane haos. Moja energija i harizma izazivaju reakcije, tu je i malo ljubomore. Ali neka oni mene pominju, ja njih neću.To su likovi koje nikad ne bih komentarisala".

Dara Bubamara se potom osvrnula na odnose sa članovima žirija "Zvezda Granda".

"Svi su divni prema meni. Bilo je samo nekih sitnih čarki sa Kebom. Kolutam očima kada on priča, ali ništa ozbiljno. Pored Kebe, samo sam s Milijem imala manji sukob. Ali polako… Tek smo na početku. Naš cilj je da pronađemo zvijezdu, a ne da pravimo cirkus".

(Informer, MONDO)

