Zbogom "Pretty Little Baby": Umrla legendarna pjevačica čija pjesma "trenduje" na Tiktoku

Pjevačica koja se proslavila pjesmom "Pretty Little Baby", Koni Frensis, preminula je u 87. godini

Izvor: printcreeen/youtube/The Ed Sullivan Show

Legendarna američka pjevačica Koni Frensis, ikona muzičke scene i jedna od najprepoznatljivijih zvijezda 20. vijeka, preminula je u 87. godini života. Vijest o njenoj smrti potvrdio je njen dugogodišnji prijatelj i menadžer Ron Roberts, izražavajući duboku tugu zbog gubitka umjetnice koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji muzike.

"Sa velikom tugom obavještavam da nas je napustila moja draga Koni", napisao je on na Fejsbuku i dodao da je pjevačica željela da obožavaoci prvi saznaju tužne vijesti.

Pjevačica je prošlog mjeseca otkazala gostovanje u specijalu za Dan nezavisnosti voditelja Kazina Brusija, jer je bila hospitalizovana i prebačena na intenzivnu njegu zbog "ekstremnih bolova".

Na Fejsbuku je 2. jula napisala poruku svojim fanovima.

"Kao što su mnogi od vas već saznali preko Kazinove stranice, ponovo sam u bolnici, gdje mi rade razne analize kako bi se utvrdio uzrok jakih bolova koje osjećam. Nadala sam se da ću učestvovati u specijalu za Dan nezavisnosti, ali sam morala da otkažem i ovu priliku. Hvala vam svima na porukama podrške", navela je Frensis.

Koni je bila muzička ikona 50-ih i 60-ih godina i proslavila se pjesmama "Pretty Little Baby", "Stupid Cupid" i "Where the Boys Are". Interesantno je da je upravo numera "Pretty Little Baby" posljednjih par mjeseci doživela novi talas slave i jedna je od najviralnijih na mrežama, naročito na Tiktoku.

(MONDO)