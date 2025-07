Životna priča čuvene Viktorije budi jezu: Muž umro od gladi, izgubila dijete

Viktorija je svojevremeno za domaće medije ispričala i traumatično iskustvo iz prošlosti, kada je izgubila dijete.

Pjevačica Snežana Mišković Viktorija tokom karijere ostvarila je brojne uspjehe, ali je njen privatni život bio ispunjen velikim bolom i tragedijama.

Viktorija je prošla kroz razne životne faze. U muzici je napravila ogroman uspjeh, ali privatno nije imala mnogo sreće. Udavala se dva puta. Prvi put se 1982. godine vjenčala sa momkom s kojim je bila u vezi samo deset dana. Međutim, njihov brak ubrzo se pretvorio u pakao. Kada je počeo rat u Jugoslaviji, problemi su se dodatno pogoršali. Nakon više od deset godina braka, razveli su se jer je njen suprug počeo da se drogira. Kasnije su potpuno izgubili kontakt, a krajem 2011. godine Viktorija je saznala da je on preminuo od gladi i hladnoće, pošto je zbog droge ostao bez svega i završio kao beskućnik. Njegovo tijelo pronađeno je na ulici.

"Onda je krenuo raspad sistema. Između mame i žene, između žene i narkotika. Izabrao je narkotike. Dan danas ne znam gdje je. Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se ni javljao, krio se od dugova. Kada sam vidjela da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt", ispričala je Viktorija.

Poslije tog braka, ušla je u vezu iz koje ima kćerku Taru, ali ni ta ljubav nije trajala. Uslijedila je teška borba za starateljstvo.

"Ona je rasla sama sa mnom. Završila srednju školu, izgurali smo sve to. Tada nisam mogla ni da radim. Kod babe nije htjela ni dan da bude. Rođendan joj ne čestita. Rekao je: 'Dok ti majku ne otjeram u ludnicu, neću stati!', što nije daleko. Ne uzimam mu alimentaciju, ali nema veze, ja se samo molim da se njih dvoje spoje", rekla je Viktorijau jednom rijalitiju.

Pjevačica je otvoreno govorila i o svom iskustvu s drogom. Priznala je da je prvi put probala heroin sa 33 godine, iz znatiželje, dok je snimala ploču s muzičarima koji su ga redovno koristili.

"Tek u trideset trećoj sam prvi put vidjela heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Vidjela sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovjek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada cijeli organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Poslije završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osjećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobjegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u "Pretparačkim pričama", priznala je Miškovićeva.



Viktorija je nedavno ispričala i traumatično iskustvo iz prošlosti, kada je izgubila dijete.

"Negdje oko 11 ja odem u toalet i onda se desilo nešto nevjerovatno. Izbacila sam plod", prisjetila se pjevačica potresnog događaja koji se desio dan poslije velikog koncerta u Skoplju tokom devedesetih.

