logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prima infuziju dok pije vino: Pjevačica šokirala novom objavom

Prima infuziju dok pije vino: Pjevačica šokirala novom objavom

0

Pink je zabrinula sve objavom dok prima infuziju, ali je vrlo brzo objasnila šta se dešava.

Pink pije vino dok prima infuziju Izvor: Youtube printscreen / P!NK

Hitmejkerka Pink (45) je oduvijek važila za jaku ženu, no to ne znači da se i ona ne susreće sa životnim izazovima. Pjevačica je na Instagramu podijelila trenutak svog oporavka - fotografiju na kojoj odmara na kauču, sa prekrštenim nogama i čašom vina u ruci, dok je istovremeno priključena na infuziju.

Ona je na Instagramu podijelila trenutak iz svog oporavka, fotografiju na kojoj odmara na kauču, sa prekrštenim nogama i čašom vina u ruci, dok je istovremeno priključena na infuziju.

Izvor: Instagram printscreen / pink

"Sve je ovo normalno i sve ide kako treba", napisala je Pink, dodavši: "Kada odeš na odmor, uživaš u hrani, a ešerihija i odluči da se nastani u tvom stomaku - ubiješ ga prijateljima, kćerkama, crnim vinom i vitaminskom infuzijom."

Humor i optimizam u teškim trenucima

"Ahhh, život, limuni i limunada, i divne uspomene kojih ću se možda sjećati", dodala je pjevačica u svom duhovitom stilu. Čini se da se Pink dobro oporavlja, iako nije otkrila gdje se tačno nalazila na odmoru kada se zarazila.

Pogledajte još njenih slika sa porodicom:

Nije prvi put da dijeli zdravstvene probleme

Ovo nije prvi put da Pink javno govori o zdravstvenim poteškoćama. Još 2023. godine bila je primorana da pauzira dio svoje turneje zbog respiratorne infekcije, jer je, kako je tada rekla, zdravlje moralo da joj bude prioritet. Nekoliko datuma turneje pomjerila je i kasnije, zbog još jedne bolesti.

"Zdravo svima. Nažalost, moram da vas obavijestim da imam jaku sinusnu infekciju i da mi je ljekar savjetovao da ne nastupam večeras", napisala je tada na Instagramu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pink pjevačice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA