Prima infuziju dok pije vino: Pjevačica šokirala novom objavom

Pink je zabrinula sve objavom dok prima infuziju, ali je vrlo brzo objasnila šta se dešava.

Izvor: Youtube printscreen / P!NK

Hitmejkerka Pink (45) je oduvijek važila za jaku ženu, no to ne znači da se i ona ne susreće sa životnim izazovima. Pjevačica je na Instagramu podijelila trenutak svog oporavka - fotografiju na kojoj odmara na kauču, sa prekrštenim nogama i čašom vina u ruci, dok je istovremeno priključena na infuziju.

Izvor: Instagram printscreen / pink

"Sve je ovo normalno i sve ide kako treba", napisala je Pink, dodavši: "Kada odeš na odmor, uživaš u hrani, a ešerihija i odluči da se nastani u tvom stomaku - ubiješ ga prijateljima, kćerkama, crnim vinom i vitaminskom infuzijom."

Humor i optimizam u teškim trenucima

"Ahhh, život, limuni i limunada, i divne uspomene kojih ću se možda sjećati", dodala je pjevačica u svom duhovitom stilu. Čini se da se Pink dobro oporavlja, iako nije otkrila gdje se tačno nalazila na odmoru kada se zarazila.

Nije prvi put da dijeli zdravstvene probleme

Ovo nije prvi put da Pink javno govori o zdravstvenim poteškoćama. Još 2023. godine bila je primorana da pauzira dio svoje turneje zbog respiratorne infekcije, jer je, kako je tada rekla, zdravlje moralo da joj bude prioritet. Nekoliko datuma turneje pomjerila je i kasnije, zbog još jedne bolesti.

"Zdravo svima. Nažalost, moram da vas obavijestim da imam jaku sinusnu infekciju i da mi je ljekar savjetovao da ne nastupam večeras", napisala je tada na Instagramu.

