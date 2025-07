Kompozitor otkrio najveće tajne estrade, spomenuo i Lepu Brenu

Jedan od najpoznatijih kompozitora i aranžera, tvorac brojnih estradnih hitova, Dragan Aleksandrić, otkrio je neke manje poznate tajne života pjevača sa kojima je sarađivao.

Izvor: youtube/screanshot

Kompozitor i aranžer Dragan Aleksandrić sarađivao je sa velikim imenima sa muzičke scene, među kojima su Marinko Rokvić, Miroslav Ilić, Šaban Šaulić, Lepa Brena...

Sa najvećim zvijezdama provodio je sate i dane u kafanama, upoznajući njihovu stranu koju javnost nije mogla da vidi.

"Bilo je to drugo vrijeme. Znali smo da sjedimo satima, da popijemo koju čašicu – Šaban Šaulić, Miroslav Ilić i ja. Miroslav je fizički vrlo jak i mogao je da podnese mnogo pića, ali se onda 'ukrsti' i ne zna šta je radio. Jednostavno mu se desi prekid filma! Jednom nas je zaustavila policija i ja im kažem: 'Nemojte ga, umrla mu je majka' – i oni nas puste. Poslije nekoliko dana opet nas zaustave i pitaju: 'Je l’ mu opet umrla majka?', a ja odgovorim: 'Nije, danas je srećan'. Mnogo je takvih priča iz tog vremena", rekao je Aleksandrić u emisiji "Pričaonica" i odgovorio na pitanje da li su današnji pjevači i muzičari dostojanstveni, s obzirom na to da su spremni na mnogo toga zbog bakšiša.

"Nije to sto posto dostojanstveno, ali nije ni ružno. Pa, ne možeš ti Kemiša da natjeraš da legne na pod. Neke druge možda možeš, ali takav je posao. I ja sam to radio. To su bile ogromne pare, samo što ja nikada nisam pridavao toliki značaj novcu. Tu je bilo para sačuvaj Bože!"

Iako je autor bezbroj hitova koji se i danas pjevaju, postoji jedna pjesma koja ga posebno dira.

"Pjesma 'Još te nešto čini izuzetnom'. Miroslav Ilić je godinama odbijao da je snimi. Jedne godine sam mu rekao da imam najveći hit svih vremena, ali se ništa nije desilo, pa sam se naljutio. Na kraju ju je snimio, i ja sam mu dokazao ono što sam tvrdio godinama da je sjajan pjevač, ali da ne zna šta je prava pjesma", ispričao je Aleksandrić, pa dodao:

"Po mom mišljenju, posljednji hit je snimila Tanja Savić, tad sam ja bio u žiriju kod Saše Popovića. Inače tu pjesmu je napisao Zoran Marjanović, čija žena Jelena je ubijena. Naravno, Brenu ne računam jedino! Ima još lijepih pjesama", rekao je Dragan, a na pitanje šta misli o Aleksandri Prijović i njenom uspjehu, odgovorio je bez dlake na jeziku:

"Aleksandra Prijović ulazi i izlazi iz kuće gdje su velika imena, šta da pričam o njoj? Mora da se dokaže hitovima!"

Kompozitor se u jednoj emisiji prisjetio Breninog prvog koncerta u Domu Sindikata.

"Saša je vodio pripreme. I on i Raka zajedno. Što se tiče njihove muzike, ona je samo to mogla da pjeva da bi prošlo. Oni su to znali. Tačno su znali šta narodu treba. Prvi njen koncert u Domu Sindikata ja sam svirao. Dolaze, kažu Slatki greh. Rekoh šta je to? Jovan Ristić, moj veliki prijatelj, pita sve nas ko je ta Brena. Ona je tad bila baš pozamašna, krupna... Ovo sad je pola od one Brene", pričao je Dragan i nastavio:

"On je udari nekako, ona izlete na binu, samo što nije pala... Gledam, bilo neprijatno, ali nema veze. Tu je krenulo sve. Onda se pojavljuje Minimaks i s oproštenjem, od za*ebavanja i zafrkavanja, podsmijavanja, on napravi ime od Lepe Brene. On je imao svoju žvaku, neko je to shvatio kao vrijeđanje, to nije bilo vrijeđanje. On je njoj pomogao da dođe bržim putem do uspjeha. Da nije bilo njega, Brena bi još deset godina morala tu popularnost da čeka", rekao je Aleksandrić u emisiji "Pričaonica".

Slično priču ranije je ispričao i Milutin Popović Zahar, koji je Slatkom grehu napisao nekoliko hitova.

"Pitao sam Minimaksa da Brena gostuje kod njega, a on mi je tražio 2.000 maraka za to. Došao sam do tih para, kada ju je zvao u emisiju počeo je da je ismijava, a to joj je donijelo više popularnosti nego bilo šta drugo. Lepa Brena je stvorila samu sebe, nije nju Minimaks proslavio", rekao je Zahar prije nekoliko godina u jednom intervjuu.

(Grand, MONDO)