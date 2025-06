Crnogorski voditelj o srpskoj estradi: Oženjeni pjevači ljetuju sa momcima, rokeri privode mlade cure na jahte

Crnogorski voditelj Božo Dobriša šokirao je izjavama u posljednjem intervjuu, te iznio niz optužbi na račun srpske estrade

Crnogorski voditelj Božo Dobriša, poznat je po izjavama koje često izazivaju kontroverze, a sada je bez dlake komentarisao srpsku estradu. On je bez ustručavanja otkrio neke od najvećih tajni domaće scene, ali se nije ustručavao i da podijeli svoje mišljenje o pojedinim izvođačima.

"Mnogo je pjevača koji su gej i koji u Crnoj Gori ljetuju s momcima, a žena im je na nekoj drugoj destinaciji, tipa Dubai. Znam ih jako dobro. Naprave turneju ovdje po sedam dana, u svakom gradu im je obezbijeđen hotel gdje odsjedaju s partnerima. Dvije jako velike zvezde za koje nikad ne biste rekli i koji su oženjeni gej su i Crna Gora im je top destinacija za to", šokirao je tvrdnjom Božo Dobriša, a onda i otkrio kako se stariji pjevači ponašaju na primorju.

"Sve te rokenrol zvijezde i stariji pjevači koji imaju para privode mlađe djevojke, i to najviše na jahte", tvrdi.

Inače, Božo Dobriša otkrio je da su gotovo svi na estradi "isprljani", ali da u tome, zbog svoje burne prošlosti, prednjači upravo hrvatska pjevačica poznata i po snimku za odrasle.

"Svi su prljavi (smeh). Ali ako moram da izdvojim, onda je to Severina. Ima najmutniju prošlost o kojoj se mnogo toga ne zna", kaže Dobriša, pa otkriva šokantne detalje:

"Zvali su je jer nisu znali da će doći do takvog incidenta. Imam informaciju da Rozga ima već 10 zakazanih nastupa u Crnoj Gori po visokoj cijeni, od gradskih trgova, festivala do klubova. Severina je zbog toga poludjela i zvala je političare da joj to otkažu jer je ljubomorna. Ali oni su je odbili, dobila je odgovor da se muzika i politika ne smiju miješati. Severina ne voli Crnu Goru stvarno, već samo zbog para", kaže voditelj.

