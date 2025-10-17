Varala ga s plesačicom? Bivši muž Britni Spirs iznio šokantne detalje iz njihovog braka

Kevin Federlajn je otkrio detalje o turbulentnom braku sa Britni Spirs u svojim memoarima. Godinama je ćutao zbog sinova, sada misli da je vrijeme da znaju istinu.

Izvor: Paul Fenton / Zuma Press / Profimedia

Kevin Federlajn, bivši suprug Britni Spirs, u memoarima "You Thought You Knew", koji izlaze 21. oktobra, otkrio je niz detalja iz burnog braka sa pop zvijezdom. U odlomku koji je podijeljen sa listom USA Today, Federlajn tvrdi da je prije više od 20 godina zatekao Britni kako ga vara sa jednom plesačicom tokom njene turneje u Amsterdamu.

Kevin, danas 47-godišnji plesač i glumac, opisao je u memoarima kako su on, Britni Spirs i članovi njenog tima nakon večeri ispunjene plesom i pićem otišli u hotel. Kada je ušao u jednu od soba, zatekao je prizor koji ga je, kako kaže, potpuno šokirao: "Druga žena je sjedila na ivici kreveta, Britni je stajala između njenih nogu, držala je za lice i strasno je ljubila", napisao je Federlajn.

Prema riječima bivšeg muža slavne pjevačice, taj trenutak bio je prekretnica - spakovao je kofere, želeo da se vrati u Ameriku i raskine vezu. Britni mu se, međutim, izvinila i obećala da se to više neće ponoviti. Kevin ističe da je tražio monogamnu vezu i da je tada jasno postavio granice. Par je potom nastavio vezu, a Kevin tvrdi da ih je taj događaj - paradoksalno - donekle zbližio.

Turbulentan brak i kasniji život pod lupom javnosti

Britni Spirs i Kevin Federlajn upoznali su se 2004. godine, iste godine su se i vjenčali, a razveli su se tri godine kasnije.

Tokom braka dobili su dva sina, Šona Prestona (20) i Džejdena Džejmsa (19), koji su odrastali uglavnom pod očevim starateljstvom. Nakon razvoda, Britni je provela 13 godina pod kontroverznim starateljstvom svog oca Džejmija Spirsа, koje je okončano sudskom odlukom u novembru 2021. godine.

U memoarima, Federlajn je izneo još nekoliko šokantnih tvrdnji, uključujući i onu da su sinovi više puta budili usred noći i zatekli majku kako stoji na vratima njihove sobe sa nožem u ruci.

"Ponekad bi ih probudila, stajala tiho na vratima i rekla: 'Oh, budni ste?' - a zatim bi bez objašnjenja otišla", naveo je. Ovaj navodni događaj, prema njegovim riječima, ponovio se više puta.

Kevin i Britni vodili su dugotrajnu i napetu borbu za starateljstvo, a njihov odnos s godinama je postajao sve složeniji. Britni je u junu 2023. podijelila fotografiju ponovnog susreta sa sinom Džejdenom i u intervjuu za People rekla da joj je majčinstvo bilo "ostvarenje sna". Ipak, odnosi su i dalje krhki - Džejden je prošle godine izjavio da vjeruje da mogu da ih poprave, ali da će biti potrebno "mnogo vremena i truda" i da želi da se majka mentalno oporavi.

Kevin je takođe otkrio da su sinovi sami odlučili da ne prisustvuju Britninom vjenčanju sa Semom Asgarijem u junu 2022. (par se kasnije razveo). Britni je tada javno reagovala na Instagramu, napisavši da ju je rastužilo to što njen bivši suprug komentariše njen odnos sa djecom: "Kao što svi znamo, odgajanje tinejdžera nikada nije lako. Povređuje me što se sve svodi na moj Instagram… Dala sam im sve. Jedna reč: BOLNO."

Britni Spirs i Kevin Federlajn

Izvor: MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Zabrinut sam za nju - sat otkucava"

U odlomcima iz knjige objavljenim u The New York Timesu, Federlajn izražava ozbiljnu zabrinutost zbog Britninog trenutnog stanja, navodeći da vjeruje da ona "juri ka nečemu nepovratnom".

"Postalo je nemoguće praviti se da je sve u redu. Sat otkucava i približavamo se posljednjem trenutku. Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promijene, a najviše me plaši što će naši sinovi morati da skupljaju dijelove", napisao je.

On tvrdi i da je pokret "Free Britney", iako je imao dobre namjere, dugoročno više naštetio nego pomogao, pozivajući fanove da sada usmjere energiju ka njenom "spašavanju".

Britni Spirs i Kevin Federlajn

Izvor: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Britni i Džastin - poglavlje koje nije bilo zatvoreno

Kevin je u intervjuu za Entertainment Tonight otkrio i nepoznat detalj iz noći prije njihovog vjenčanja u septembru 2004. godine. Naime, Britni je tada pozvala svog bivšeg dečka Džastina Timberlejka, od koga se razišla dvije godine ranije, i navodno mu vratila prsten. Kevin je u tom trenutku pomislio da razgovara s majkom i pitao je da li je sigurna u brak. Britni mu je rekla da je samo željela "da zatvori to poglavlje".

"Bio sam šokiran. Noć prije vjenčanja, ovo odlučiš da uradiš?", priseća se on.

Džastin Timberlejk i Britni Spirs bili su zajedno od 1999. do 2002. godine. U Britninoj autobiografiji The Woman in Me iz 2023. otkriveno je da je tokom te veze ostala trudna, ali da je abortirala jer Timberlejk nije želio da postane otac. Kasnije se 2021. javno izvinio Britni zbog svog ponašanja tokom raskida i pjesme "Cry Me a River", kojom ju je prikazao u negativnom svjetlu.

Džastin Timberlejk

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Reakcija Britninog tima i Kevinovi motivi

Uoči izlaska knjige, oglasio se Britnin tim, navodeći: "Dok izlaze vijesti iz Kevinove knjige, on i drugi ponovo zarađuju na njen račun, i to neposredno nakon što je istekla alimentacija. Sve što nju brine jesu deca i njihovo blagostanje u ovom talasu senzacionalizma. Svoju stranu priče ona je već ispričala u svojim memoarima."

Federlajn, koji pored sinova sa Britni ima još četvoro djece, u intervjuima tvrdi da motiv za pisanje knjige nije novac:

"Sve što sam radio, bilo je zbog moje porodice. Čekao sam da djeca odrastu dovoljno da razumiju moju priču. Sada su spremni", prenosi People.

BONUS VIDEO: