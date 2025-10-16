Kakva bomba od Dženifer Lopez! Udarila na sve bivše, pa i Afleka

Teško priznanje Dženifer Lopez - udarila na sve bivše, pa i na Bena Afleka.
Dženifer Lopezuputila je kritiku bivšem suprugu Benu Afleku - kao i ostalim bivšim partnerima - izjavivši da nikada nije bila "istinski voljena".
U iskrenom razgovoru sa Hauardom Sternom u njegovoj istoimenoj radio emisiji, Džej Lo je izjavila da se nikada nije osjećala voljeno, a da ona zna šta znači "voljeti nekoga".
"Ono što sam naučila jeste da problem nije u tome da nisam vrijedna ljubavi, već da oni nisu sposobni da vole… Jednostavno to nemaju u sebi", podijelila je Lopez. „Moraju da nauče da cijene ono malo biće u sebi. Moraju da ga zavole.“
Čuvena latino pjevačica i glumica kaže da su joj bivši partneri davali "ono što su imali". "Dali su mi sve što su imali, svaki put - svo prstenje, sve stvari koje sam ikada mogla da poželim, zar ne? Kuće, prstenje, brak - sve.“
Na pitanje voditelja da li to znači da je njeni partneri "nisu voljeli", Dženifer Lopez je kratko odgovorila: "Nisu." Ona je majka dvoje djece, ali priznaje da ni sama sebe nije voljela.Izvor: Cindy Ord / Getty images / Profimedia
Podsjetimo, Džej Lo je podnijela zahtjev za razvod od Bena Afleka, u avgustu prošle godine, nakon dvije godine braka. Razvod glumačkih partnera iz filma Gigli zvanično je okončan u januaru.
Izvor blizak paru ekskluzivno je izjavio da se Dženi i Ben "mnogo bolje slažu kada nisu u braku", nakon što su se bivši supružnici ponovo pojavili zajedno na crvenom tepihu povodom premijere filma "Poljubac žene pauka" u Njujorku.Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia
"Oni imaju uloge koje igraju u tom odnosu - ona je glamurozna, prelijepa diva, zvijezda na postolju, a on je šarmantni buntovnik koji je drži na distanci kako bi se održala erotična tenzija", rekao je izvor. "Dok god ostaju u tim ulogama, savršeni su. Ali čim pokušaju da budu nešto više - naročito nešto tako svakodnevno kao što je muž i žena - sve se raspada."Izvor: Jose Perez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Glumica je bila u braku još tri puta: sa kubanskim konobarom Ohanijem Noom od 1997. do 1998. godine, sa igračem Krisom Džadom od 2001. do 2003. godine i sa pjevačem Markom Entonijem od 2004. do 2014. godine. Lopez i Mark Entoni, poznat po hitu Vivir Mi Vida, imaju blizance Emu i Maksa, koji sada imaju 17 godina. U galeriji pogledajte glamuroznu kuću u kojoj Dženifer liječi slomljeno srce.
Kakva bomba od Dženifer Lopez! Udarila na sve bivše, pa i Afleka
(Lepa i srećna/Mondo)