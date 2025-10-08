Da li će ljubavi dati treću šansu? Flert na crvenom tepihu izazvao haos, isplivali novi detalji o Benu i Dženifer

Dobro upućen izvor slavnog para bivših - Bena Afleka i Dženifer Lopez otkrio da li je novo pomirenje na pomolu

Nakon prvog javnog pojavljivanja na crvenom tepihu povodom promocije zajedničkog filma "Poljubac žene pauka", svijetom je ponovo zavladala histerija za parom koji iz milošte fanovi zovu "Benifer".

Već dvadeset godina unazad Dženifer Lopez i Ben Aflek mire se i raskidaju, a jedno je evidentno na osnovu širokih osmijeha i govora tela - među njima još uvijek postoji hemija.

Uvjerite se i sami:

Da li će ljubavi dati novu šansu?

Iako su Dženifer i Ben u dobrim odnosima nakon razvoda, nemaju namjeru da obnove svoju vezu, navode dobro upućeni izvori ua US Weekly:

"Ne mire se ali su trenutno u odličnoj fazi - mogu bolje da komuniciraju i imaju prijateljski odnos", reklo je više izvora za Us Weekly o trenutnoj dinamici između Lopez i Afleka. "Trebalo im je mnogo vremena da dođu do ove tačke."

Aflek i Lopez (56) su se prvi put javno pojavili zajedno od kako su finalizovali razvod, i to u ponedjeljak, 6. oktobra, na premijeri njenog novog filma "Kiss of the Spider Woman", za koji neki predviđaju nominaciju za oskara. Par je pozirao nasmijan na crvenom tepihu, a viđeni su i kako se smiju dok su ulazili na projekciju.

Prema riječima jednog insajdera, Aflek se pojavio na premijeri jer je bio uključen u projekat iza kulisa.

"Ništa se ne dešava između njih. Došao je zato što je producent", objasnio je izvor.

Ipak, ljudi na internetu nisu ubeđeni, pa su preplavili snimke komentarima: "Benifer 3. krug? Može!" "Met Dejmon koji ovo gleda i misli se: druže, neee ponovo", "Ben zove Meta posle ovoga: paa, imam nešto da ti kažem", "Navijam za njih, možda nisu za brak ali ljubav je tu", "Prijatelji sa povlasticama? Što da ne!"

Aflekova producentska kuća Artist’s Equity, koju je osnovao zajedno s prijateljem Metom Dejmonom, bila je zadužena za produkciju filmske adaptacije istoimenog brodvejskog mjuzikla.

