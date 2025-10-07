Dženifer i Ben ponovo zajedno na crvenom tepihu (FOTO)

Dženifer Lopez i Ben Aflek pozirali su nasmijani, iako su se razišli.

Dženifer Lopez i Ben Aflek iznenadili su javnost zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu, i to samo nekoliko mjeseci nakon razvoda. Bivši supružnici pozirali su zajedno u ponedeljak uveče na njujorškoj premijeri novog filma "Poljubac žene pauka", u kojem 56-godišnja Lopez ima glavnu ulogu, a 53-godišnji Aflek je izvršni producent, piše People.

Pogledajte fotografije Dženifer i Bena:

Elegantna izdanja na crvenom tepihu

Za ovu svečanu priliku, Lopez je odabrala upečatljivu skulpturalnu haljinu dizajnera Harisa Rida, čiji je korset podsjećao na paukovu mrežu, iz kolekcije za proleće 2026. Aflek se odlučio za klasičnu eleganciju, obukavši tamnoplavo odijelo i bijelu košulju.

Riječi hvale uprkos razvodu

Iako su svoj razvod finalizirali u januaru ove godine, samo 20 nedelja nakon što je pjevačica podnijela zahtjev, par je na događaju delovao veoma srdačno. Aflek nije štedeo riječi hvale za svoju bivšu suprugu i reditelja Bila Kondona. Tokom uvodnog govora pred film, Aflek je izjavio da je Lopez "nevjerovatna" i pohvalio reditelja za "nevjerovatan posao".

"Moj cilj je bio da osnažim velike umjetnike i ispričam dirljive priče, kao i da pružim sjajne prilike da se takve velike priče ispričaju, i da radim s najboljim rediteljima na svijetu i na najboljem materijalu", rekao je Aflek, čija produkcijska kuća Artist Equity, koju vodi zajedno s Metom Dejmonom, koprodukuje film. "U ovom filmu, sve smo to postigli i čast mi je što sam ovdje."

