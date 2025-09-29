"Najbolja stvar koja mi se desila": Dženifer bez dlake na jeziku o razvodu od Bena, neće mu biti dobro kada čuje

Dženifer Lopez otkrila je da je srećna nakon okončanja braka sa Benom Aflekom.

Dženifer Lopez govorila je o razvodu od Bena Afleka i objasnila zašto u tome vidi i nešto dobro.

U razgovoru sa Lijem Kouanom u emisiji CBS News Sunday Morning 28. septembra, pjevačica i glumica rekla je da joj je raskid sa Aflekom donio važno životno iskustvo koje opisuje kao "najbolju stvar koja joj se desila".

"Zato što me to promijenilo", objasnila je. "Pomoglo mi je da porastem i da postanem osoba kakva sam trebalo da budem."

Ben Aflek je izvršni producent u novom filmu Dženifer Lopez, "Poljubac žene pauka". Projekat je premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sandens u januaru, istog mjeseca kada su bivši supružnici i zvanično okončali brak.

Prisjećajući se rada na filmu dok je prolazila kroz težak period u privatnom životu, pjevačica i glumica nominovana za Gremi rekla je za CBS News Sunday Morning:

"Bilo je to zaista težak period. Svaki trenutak na snimanju, svaki trenutak dok sam igrala ovu ulogu, bila sam presrećna, a onda bih se vratila kući — i tamo nije bilo dobro. I samo sam se pitala: ‘Kako da to pomirim?"

U dobrim su odnosima

Podsetimo, nedavno je Dženifer viđena kako ide u kupovinu sa Emom, svojom ćerkom iz prethodnog braka, i Benovim sinom Samjuelom, a nove informacije otkrivaju kako bivši supružnici funkcionišu nakon razvoda.

"Ben i Dženifer su dobro. Iako više nisu zajedno, ostali su u dobrim odnosima", rekao je izvor za People.

