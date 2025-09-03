Dženifer Aniston (56) ponovo je oduševila fanove kada je otkrila koje tretmane koristi da bi izgledala mladoliko. Glumica iz serije "Prijatelji" priznala je šta je sve isprobala i operisala...

Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dženifer Aniston (56), holivudska zvijezda i večita miljenica publike, otvoreno je progovorila o tome koje tretmane koristi kako bi zadržala mladolik izgled i negovanu kožu.

U novom intervjuu za magazin "Glamur", glumica iz kultne serije Prijatelji", otkrila je detalje svoje bjuti rutine, ali i stav o starenju, plastičnim operacijama i pritisku da u svetu šoubiznisa uvek izgleda savršeno.

Aniston, koja trenutno glumi u popularnoj seriji "Jutarnji program" na Apple TV+, razgovarala je zajedno sa koleginicama Riz Viterspun, Marion Kotijar, Keren Pitman i Nikol Beharije.

Upravo u tom razgovoru priznala je da koristi tretmane za lice i lasere, ali da se ne odlučuje na plastične operacije. "Negujem se. Nisam neko ko će pustiti da sjede i bore dominiraju, ali trudim se da sve bude umjereno i prirodno“, rekla je.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su spekulacije o njenim estetskim zahvatima stalno prisutne – posebno nakon što je viđena ispred ordinacije plastičnog hirurga u Konektikatu zajedno sa Sandrom Bulok – Dženifer naglašava da do sada nije radila klasične operacije. U prošlosti je priznala da je probala botoks, ali je ubrzo odustala jer "na njenom licu sve to izgleda neprirodno". Umjesto toga, sada koristi peptidne injekcije, koje navodno imaju snažan antiejdžing efekat.

Vidi opis Dženifer Aniston neće "pod nož": Slavna glumica konačno otkrila tajnu mladolikog izgleda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jean-Baptiste LACROIX / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kristin Callahan / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Diamond / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Neću reći da ne eksperimentišem, probala sam razne tretmane, ali sve radim sa merom. Najvažnije je kako se osjećate u svom tijelu. Ako volite svoje tijelo i prihvatite gde ste u životu, to se vidi i spolja", poručila je Aniston.

Još 2007. godine priznala je da je imala rinoplastiku, ali iz zdravstvenih razloga – zbog devijacije septuma – naglasivši da nikada nije menjala oblik nosa iz estetskih pobuda: "Najbolja odluka koju sam donijela. Sve drugo što pričaju – moje je i dalje."

Tajna mladolikosti Dženifer Aniston nije samo u tretmanima

Osim kozmetike, Aniston strogo vodi računa o ishrani i treningu. Godinama je verna 16:8 dijeti, koja podrazumeva periodično gladovanje odnosno autofagiju (intermittent fasting). Redovno vježba uz program koji kombinuje vježbe niskog intenziteta i rekvizite za otpor. "Nekada sam preterivala u kardio treninzima i bukvalno sam uništavala svoje tijelo. Danas sam svesna da mi treba balans i da treba biti nježniji prema sebi", priznala je.

Njeni treninzi su kraći – 20 minuta je dovoljno – a najviše voli da vježba u društvu prijatelja i uz muziku.

Izvor: Youtube / WSJ.Style

"Obožavam hip-hop, Lizo, Rijanu i muziku devedesetih. To mi daje energiju da izguram do kraja", kaže glumica.

Na pitanje o pritisku da sa godinama izgleda isto kao i prije dvije decenije, Dženifer odgovara: "Sve je u stavu. Ako volite sebe i njegujete optimizam, to se vidi. Ljepota dolazi iznutra, tretmani su samo mali dodatak."

(MONDO)