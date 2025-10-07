Džej Lo blista, on se crveni: Prvi put zajedno na crvenom tepihu od razvoda

Šta je Ben Aflek rekao bivšoj Dženifer Lopez kada su se ponovo sreli na premijeri filma "Poljubac žene pauka".

Obožavaoci Dženifer Lopez nisu jedini koji je smatraju "nevjerovatnom", istog je mišljenja i njen bivši suprug Ben Aflek.

Aflek je iznenadio sve pojavljivanjem na crvenom tepihu u Njujorku, na premijeri najnovijeg filma Lopezove, mjuzikla "Poljubac žene pauka". Ovo je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje na nekom događaju nakon razvoda, Dženifer je do sada zajednički film promovisala sama.

Da još ima hemije i međusobnog divljenja među njima, pokazuje i snimak koji je obišao svijet:

Film "Kiss of the spider woman" su koproducirali Aflek i Met Dejmon kroz njihovu kompaniju Artists Equity, a zasnovan je na broadvejskom mjuziklu, kao i na romanu Manuela Puiga.

Pogledajte trejler:

Mnogim fanovima je na mrežama upalo u oči da "Dženifer i dalje zaljubljeno gleda u Bena", a Aflek je izrazio svoje divljenje prema njoj u uvodu filma.

"Moj cilj je bio da osnažim sjajne umjetnike i ispričam dirljive priče, da dam velike prilike za ovakve sjajne priče i da radim sa najboljim rediteljima na svijetu i najboljim materijalom", započeo je Aflek. "U ovom filmu smo to sve ostvarili i čast mi je što sam ovdje."

Aflek je kasnije nazvao Lopez "nevjerovatnom" i pohvalio reditelja Bila Kondona za "izvanredan posao". Takođe je šeretski poželio glumcu Tonatiu, koji tumači lik Luis Moline/Kendala Nesbita, "doživotnu slavu".

Slično tome, Lopez je zahvalila Afleku što je prisustvovao prikazivanju, dodajući da "Poljubac žene pauka" ne bi bio snimljen bez Bena i Artists Equity. Prije prikazivanja, Aflek je za Extra govorio o Lopezovoj radnoj etici na filmu, u kojem ona glumi naslovni lik.

"Radila je izuzetno naporno. Možete vidjeti sve njene mnoge talente, ona je neko ko je odrastao gledajući klasične mjuzikle", rekao je Aflek, dodajući da ona "zaista sve to radi u ovom filmu!"

Lopez je takođe priznala Afleku značajnu ulogu u produkciji filma tokom intervjua za CBS News Sunday Morning 28. septembra.

"Rekla sam mu: 'Ovo je uloga za koju sam rođena i željela sam da je igram', a on je rekao: 'U redu', i pomogao je da se to ostvari",objasnila je Lopez.

Komenatri ispod njihovih zajedničkih snimaka sa dođaja su se usijali:

"Govor tijela priča više od hiljadu riječi! Ona je i dalje luda za njim, kako ga samo gleda..." "Ben je opsjednut, a zacrvenio se kao bulka, ne ispušta je", "Možda su i dalje zajedno, samo bez papira", "Ne želi da je pusti čak ni kad prilazi kolegi, gledajte tu ruku", a bilo je i onih koji su poručivali: "Bolje kvalitetno prijateljstvo nego loš brak", "Očigledno je da tu još ima mnogo ljubavi, ali Ben nije tip za brak".

Film "Poljubac žene pauka" stiže u bioskope u petak, 10. oktobra. U filmu glumi i Dijego Luna, koji tumači političkog zatvorenika Valentina. Njegov lik razvija neobičnu vezu sa aranžerom izložbenih izloga, Molinom, kojeg glumi Tonatiuh. Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla sa filmskom divom Ingrid Lunom, koju glumi Lopez.

Aflek (53) i Lopez (56) su se upoznali 2002. godine i vjerili iste godine. Rastali su se 2004, ali su ostali prijatelji. Ponovo su započeli vezu u aprilu 2021. i vjenčali se u julu 2022. U avgustu 2024. Lopez je podnijela zahtjev za razvod, koji je okončan u januaru.

Pogledajte još zajedničkih slika:

