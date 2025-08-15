logo
Hale Beri brutalno odgovorila bivšem koji ju je prozvao da ne kuva i ne čisti: Sa odmora mu u 4 reči zapušila usta

Autor mondo.ba
0

Čuvena žena mačka, Hale Beri, proslavila je 59. rođendan na plaži, zajedno sa svojim partnerom Vanom Hantom, a ovu priliku je iskoristila i da odgovori svom bivšem mužu Dejvidu Džastisu koji ju je prozvao.

Hale Beri odgovorila na prozivke bivšeg muža Izvor: Instagram printscreen / halleberry

Dejvid Džastis (59), bivši bejzbol igrač, rekao je da je brak sa Hale Beri prekinuo jer nije osjetio kod nje onaj majčinski duh koji je očekivao. Njegova izjava u podkastu o slavnoj oskarovki koja ujedno važi i za jednu od najljepših žena svijeta uzburkala je javnosti ali izazvala komentare na mrežama.

Džastis je priznao je da je nekada razmišljao: "Ako budemo imali djecu, da li je ona žena sa kojom želim da ih imam i da osnujemo porodicu? A tada, kada sam bio mlađi, ona nije kuvala, nije čistila i nije mi djelovala kao majka."

Hale je u međuvremenu osvojila Oskara za najbolju glumicu 2002. godine za ulogu u filmu "Monster's Ball", i bila je prva Afroamerikanka koja je osvojila ovu nagradu u toj kategoriji.

Takođe, pored uspješne karijere ona se ostvarila i kao majka i to dva puta - ćerku Nahlu Arielu Obri, rodila je 2008. godine, sa bivšim partnerom Gabrijelom Obrijem, a potom i sina Masea Brauna, rođenog 2013. godine, sa suprugom Olivierom Martinezom.

Pogledajte kako izgleda u 59. godini:

Sada je stigao i odgovor na izjavu bivšeg 

Zanosna Hale vreme provodi na plaži, uživa i objavljuje fotografije u bikiniju, a usput slavi i svoj 59. rođendan. Baš sad je objavila niz fotografija na kojima je ona u bikiniju, ali i sa porodicom, a opis koji je ostavila je bio dovoljan da Džastis shvati poruku.

"Pih, kuvanje, čišćenje i majčinstvo", napisala je ispod objave, izazvala smeh kod pratioca i uputila mu jasnu poruku.

Pogledajte:

 "Žena mačka", kako je nazivaju po istoimenoj ulozi, u vezi je sa muzičarem i tekstopiscem Vanom Hantom od 2020. godine. Ona je više puta istakla da je veoma srećna u toj vezi i da je on ponovo usrećio nakon niza razočaranja. Hant je izdao pet studijskih albuma i bavi se r'n'b i soul muzikom. Hale Beri je ranije imala tri braka, ali sa Hantom je pronašla pravu sreću, prema izvorima bliskim glumici.

(MONDO)

Hale Beri

