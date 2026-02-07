Djevojka Leonarda Dikaprija glavna zvijezda otvaranja Zimskih olimpijskih igara

Vitorija Ćereti, rođena u Breši, gradu udaljenom oko sat i po vožnje od Milana, predala je italijansku zastavu počasnoj gardi karabinjera.
Italijanska manekenka Vitorija Ćereti, 27-godišnja djevojka glumca Leonarda Dikaprija, imala je čast da nosi italijansku zastavu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu. U elegantnoj bijeloj haljini, Ćereti je prošetala stadionom San Siro.
U galeriji pogledajte kako je Vitorija Ćereti izgledala na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara:
Ćereti, rođena u Breši, gradu udaljenom oko sat i po vožnje od Milana, predala je italijansku trobojku počasnoj gardi karabinjera - Corazzierima - nedugo nakon nastupa pjevačke dive Maraje Keri. Za ovu svečanu priliku je nosila dugu bijelu haljinu Armani Privé, izrađenu po mjeri, s dramatičnim rukavima i visokom kragnom. Pojavila se na kraju duge povorke učesnika odevenih u bijelo, crveno i zeleno, simbolišući boje italijanske zastave.
Vittoria Ceretti con un vestido blanco a medida de Giorgio Armani Privé. Esto sí es Alta Costura. Juegos Olímpicos Milán 2026pic.twitter.com/Sdk1FWKyqG— Rebeca Maccise (@rebecamaccise)February 6, 2026
Reakcije javnosti
Gledaoci koji su pratili prenos ceremonije oduševljeno su komentarisali njeno učešće. Jedan gledalac je pohvalio njenu "nestvarnu prefinjenost, ljepotu i eleganciju", dok su drugi isticali njen "izlazak na veliku scenu", nakon što je privukla pažnju javnosti zbog veze s Dikaprijem. Mnogi su primijetili i kako su televizijski voditelji tokom prenosa spomenuli tu vezu, nazvavši Dikaprija "vrlo, vrlo poznatim glumcem".
Now we’re talking. Supermodel Vittoria Ceretti (liefje van Leonardo di Caprio)#olympischespelenpic.twitter.com/NLNK5TRUc1— Mies (@MiesBee)February 6, 2026
Tri godine je u vezi s Dikaprijem
Ćereti i 51-godišnji Dikaprio zajedno su gotovo tri godine. Prvi put su viđeni u ljeto 2023. Plesali su i ljubili se u noćnom klubu na Ibici. Ponovo su zajedno fotografisani u avgustu 2024. tokom putovanja u Italiju s Dikaprijevim bliskim prijateljem Tobijem Magirom.
Par se trudi da svoju vezu drži podalje od očiju javnosti. U maju 2025. Ćereti mu se pridružila na Met Gali, ali nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu. Dikaprio je ipak viđen u pozadini jedne fotografije koju je objavio Vogue, kako zaklanja lice dok je manekenka bila u fokusu objektiva. Slično tome, u septembru iste godine, Ćereti ga je podržala na premijeri njegovog filma "One Battle After Another" u Los Anđelesu, ali mu se ni tada nije pridružila na crvenom tepihu.
Izvor blizak paru rekao je za "People" još 2024. da se glumcu manekenka "zaista sviđa", opisujući je kao "vrlo dragu, nežnu i šarmantnu".