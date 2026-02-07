Djevojka Leonarda Dikaprija glavna zvijezda otvaranja Zimskih olimpijskih igara

Vitorija Ćereti, rođena u Breši, gradu udaljenom oko sat i po vožnje od Milana, predala je italijansku zastavu počasnoj gardi karabinjera.

Izvor: Luciano Maria Bisi / AFP / Profimedia

Italijanska manekenka Vitorija Ćereti, 27-godišnja djevojka glumca Leonarda Dikaprija, imala je čast da nosi italijansku zastavu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu. U elegantnoj bijeloj haljini, Ćereti je prošetala stadionom San Siro.

U galeriji pogledajte kako je Vitorija Ćereti izgledala na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara:

Ćereti, rođena u Breši, gradu udaljenom oko sat i po vožnje od Milana, predala je italijansku trobojku počasnoj gardi karabinjera - Corazzierima - nedugo nakon nastupa pjevačke dive Maraje Keri. Za ovu svečanu priliku je nosila dugu bijelu haljinu Armani Privé, izrađenu po mjeri, s dramatičnim rukavima i visokom kragnom. Pojavila se na kraju duge povorke učesnika odevenih u bijelo, crveno i zeleno, simbolišući boje italijanske zastave.

Vittoria Ceretti con un vestido blanco a medida de Giorgio Armani Privé. Esto sí es Alta Costura. Juegos Olímpicos Milán 2026pic.twitter.com/Sdk1FWKyqG — Rebeca Maccise (@rebecamaccise)February 6, 2026

Reakcije javnosti

Gledaoci koji su pratili prenos ceremonije oduševljeno su komentarisali njeno učešće. Jedan gledalac je pohvalio njenu "nestvarnu prefinjenost, ljepotu i eleganciju", dok su drugi isticali njen "izlazak na veliku scenu", nakon što je privukla pažnju javnosti zbog veze s Dikaprijem. Mnogi su primijetili i kako su televizijski voditelji tokom prenosa spomenuli tu vezu, nazvavši Dikaprija "vrlo, vrlo poznatim glumcem".

Now we’re talking. Supermodel Vittoria Ceretti (liefje van Leonardo di Caprio)#olympischespelenpic.twitter.com/NLNK5TRUc1 — Mies (@MiesBee)February 6, 2026

Tri godine je u vezi s Dikaprijem

Ćereti i 51-godišnji Dikaprio zajedno su gotovo tri godine. Prvi put su viđeni u ljeto 2023. Plesali su i ljubili se u noćnom klubu na Ibici. Ponovo su zajedno fotografisani u avgustu 2024. tokom putovanja u Italiju s Dikaprijevim bliskim prijateljem Tobijem Magirom.

Par se trudi da svoju vezu drži podalje od očiju javnosti. U maju 2025. Ćereti mu se pridružila na Met Gali, ali nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu. Dikaprio je ipak viđen u pozadini jedne fotografije koju je objavio Vogue, kako zaklanja lice dok je manekenka bila u fokusu objektiva. Slično tome, u septembru iste godine, Ćereti ga je podržala na premijeri njegovog filma "One Battle After Another" u Los Anđelesu, ali mu se ni tada nije pridružila na crvenom tepihu.

Leonardo Dikaprio na dodeli Zlatnog globusa 2026

Izvor: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Izvor blizak paru rekao je za "People" još 2024. da se glumcu manekenka "zaista sviđa", opisujući je kao "vrlo dragu, nežnu i šarmantnu".