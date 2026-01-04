Dikaprio zaglavljen na Karibima: Međunarodni sukob spriječio dolazak na dodjelu nagrada

Leonardo Dikaprio nije mogao da prisustvuje dodjeli nagrada u Palm Springsu jer je ostao zaglavljen na poznatom ostrvu zbog situacije u Venecueli.

Izvor: Shutterstock

Glumac Leonardo Dikaprio je trebalo da primi Desert Palm Achievement Award za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", međutim magazin "Variety" je saznao da oskarovac nije mogao da napusti Sent Barts zbog restrikcija vazdušnog saobraćaja u regionu nakon međunarodnog sukoba.

Dikaprio je ranije fotografisan na odmoru sa porodicom i prijateljima, uključujući Džefa Bezosa i Loren Sančez, pred Novu godinu, objavio je b92.

"Leonardo Dikaprio nije u mogućnosti da nam se pridruži lično večeras zbog neočekivanih problema u putovanju i zatvorenog vazdušnog prostora", izjavio je portparol Palm Springs International Film Festivala.

"Iako će nam nedostajati, čast nam je da prepoznamo njegov izuzetan rad i trajni doprinos kinematografiji. Njegov talenat i posvećenost ovom zanatu nastavljaju da inspirišu, i sa zadovoljstvom ćemo mu dodijeliti Desert Palm Achievement Award večeras."

Međunarodni aerodrom Palm Springs objavio je na platformi X da su polasci zaustavljeni. Saopštenje glasi:

"Problem sa kontrolom vazdušnog saobraćaja FAA utiče na južnu Kaliforniju danas. Polasci su trenutno zaustavljeni. Avioni i dalje mogu da slete, ali neki dolasci su preusmjereni i očekuju se kašnjenja. Ovo nije specifično za PSP i utiče na više aerodroma u SoCal regionu. Putnici treba da se informišu direktno kod svoje avio-kompanije. PSP će dijeliti ažuriranja po potrebi."

U subotu ujutru, predsjednik Donald Tramp objavio je da su venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni nakon noćne vojne operacije.

(Mondo)