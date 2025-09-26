Dikaprio o počecima u Holivudu: Rekli su mi da nikad neću uspjeti sa ovim imenom (Video)

Prvi agent savjetovao mu je da promijeni ime u Leni Vilijams, smatrajući da je Leonardo Dikaprio "previše etničko".

Izvor: YouTube/ New Heights

Leonardo Dikaprio danas je jedno od najvećih imena u Holivudu, ali put do uspjeha nije bio ni malo lak. Glumac je u podkastu Nju Hajts sa Džejsonom i Travisom Kelsijem otkrio da u početku nije mogao da pronađe agenta, a kada ga je napokon dobio – uslijedio je šok.

Njegov prvi agent rekao mu je da nikada neće uspjeti pod svojim pravim imenom, jer je "previše etničko”. Umjesto toga, predložio mu je umjetničko ime Leni Vilijams. Dikaprio je tada imao samo 13 godina i, kako sam kaže, nije mogao da vjeruje kada mu je rečeno da ga niko neće angažovati ako zadrži svoje pravo ime.

Na promotivne fotografije na kojima je pisalo lažno ime, reagovao je njegov otac Džordž. Čim je vidio "Leni Vilijams" na posteru, pocijepao ga je uz riječi: "Samo preko mene mrtvog".

Srećom, Leonardo je ostao vjeran sebi. Već kao tinejdžer proslavio se u seriji "Growing Pains", a sa 19 godina dobio je svoju prvu nominaciju za Oskara za film "Šta muči Gilberta Grejpa". Kasnije je postao svjetska zvijezda kroz filmove "Romeo i Julija" i Titanik.

Njegovo iskustvo, međutim, nije usamljeno. Tokom istog podkasta i Benisio del Toro, Dikapriov kolega iz novog filma Pola Tomasa Andersona "One Battle After Another", otkrio je da su mu predlagali da uzme ime Beni Del. Obojica su priznali da su ih ovakvi trenuci samo dodatno ojačali i učvrstili u odluci da ostanu svoji.

Holivud i danas pokazuje koliko umjetničko ime može uticati na karijeru. Mnogi poznati, od Vupi Goldberg do Džejmija Foksa i Lejdi Gage, mijenjali su imena kako bi probili barijere i pristrasnosti industrije.

(MONDO)