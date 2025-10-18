logo
"Bio sam na ivici nervnog sloma": Leonardo Dikaprio progovorio o ulozi zbog koje se kaje

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Leonardo Dikaprio govorio je o snimanju filma "Čovjek sa gvozdenom maskom".

Leonardo Dikaprio progovorio o ulozi zbog koje se kaje Izvor: Youtube printscreen/ Movieclips

Leonardo Dikaprio danas je jedan od najcjenjenijih glumaca na svijetu i uloge bira isključivo prema sopstvenom ukusu, često sarađujući sa najpoznatijim rediteljima današnjice. Ipak, u ranim fazama karijere nije imao potpunu slobodu izbora, posebno nakon što je stekao planetarnu slavu filmom "Titanik".

Na talasu popularnosti, Dikaprio je ubrzo prihvatio ulogu u visokobudžetnom istorijskom spektaklu "Čovjek sa gvozdenom maskom", u režiji Rendala Volasa. Film je postao hit zahvaljujući njegovom imenu, ali su kritike bile podijeljene, a sam Dikaprio ga nije rado pamtio.

Jedina Zlatna malina u njegovoj karijeri

Dikaprio je u filmu tumačio dvostruku ulogu – francuskog kralja Luja XIV i njegovog zatočenog brata blizanca Filipa Burbona. Iako je projekat imao potencijal, njegova glumačka izvedba nije naišla na pohvale. Štaviše, osvojio je Zlatnu malinu za "najgori filmski par" – i to sam sa sobom, u dvostrukoj ulozi. Ovo je jedina takva antinagrada u njegovoj dugoj i uspješnoj karijeri.

The Man in the Iron Mask Official Trailer
Izvor: YouTube

"Bio sam na ivici nervnog sloma"

Glumac je godinama kasnije priznao koliko mu je bilo teško snimanje scena u Čovjeku sa gvozdenom maskom. "Za deset minuta nošenja maske, želio sam da razbijem glavu o zid od frustracije", rekao je za The Standard. 

Dodao je da se maska s vremenom doslovno stopila s njegovim licem. "Bio sam u njoj toliko dugo da sam morao da savladavam poriv da sebi izgrebem lice. Da je snimanje trajalo tri mjeseca i da sam sve vreme morao da budem taj lik, doživio bih nervni slom."

Objasnio je i da mu je olakšanje dolazilo tek kada bi čuo riječ "Rez" (cut). "Tada sam ponovo mogao da budem svoj. Hteo sam da se šalim. Samo sam čekao da prestane", priznao je.

Na kraju, iako je film zaradio pristojnu sumu, njemu je ostala samo neprijatna uspomena na "metalnu grobnicu" koju je morao da nosi. Sudeći po kritikama i jedinoj nagradi koju je za njega dobio – Zlatnoj malini – trud se, čini se, nije isplatio.

Pogledajte fotografije Leonarda Dikaprija iz mlađih dana:

Izvor: Index.hr/ MONDO

