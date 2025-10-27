logo
"To je najgori film svih vremena": Leonardo Dikaprio priznao da se stidi što je igrao u hororu iz 1991. (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Oskarovac Leonardo Dikaprio je ranije priznao da je bio na ivici nervnog sloma zbog "Čovjeka sa gvozdenom maskom", a sada i kojeg filma se najviše stidi

Leonardo Dikaprio se stidi filma Čupaavci 3 Izvor: YouTube/60 Minutes Australia

Leonardo Dikaprio važi za glumca koji tokom svoje višedecenijske karijere "nije snimio loš film". Kada pogledate spisak ostvarenja u kojima je igrao, za koje je bio nominovan za Oskara i za koji je konačno i ovenčan ovom prestižnom statuom, lako je povjerovati u tu tvrdnju.

"Titanik", "Povratnik", "Vuk sa Volstrita", "Šater ajlend", "Čovek sa gvozdenom maskom", "Krvavi dijamant", "Šta jede Gilberta Grejpa"... ipak, u jednom intervjuu je priznao da je napravio veliku grešku s jednim ostvarenjem.

U pitanju je projekat iz 1991. godine, "Čupavci 3".

Pogledajte trejler: 

Čupavci -Leonardo Dikaprio
Izvor: YouTube/Grindhouse Movie Trailers

Dikaprio je uniskobudžetnom hororu glumio je dječaka Džoša, posinka korumpiranog stanodavca. Film je doživeo potpuni neuspjeh, a kritičari su tada mladog Dikaprija opisivali kao prosječnog.

Dikaprio se kasnije s gorčinom prisećao tog iskustva i jednom izjavio: "Čupavci 3 su jedan od najgorih filmova svih vremena. Pretpostavljam da mi je poslužio kao dobar podsjetnik da se tako nešto više nikada ne ponovi", piše Far Out Magazine.

Leonardo di Kaprio film

