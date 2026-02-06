logo
"Sada ih se bojim": Britni Spirs otvorila dušu o odnosu sa porodicom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Britni Spirs otvoreno je govorila o svojoj porodici sa kojom godinama nije u dobrim odnosima.

Britni Spirs otvorila dušu o odnosu sa porodicom Izvor: Instagram printscreen/britneyspears

Britni Spirs navela je da je srećna što je živa nakon što je uspjela da se izbori sa svim porodičnim problemima.

Spirs je govorila o svojoj porodici i osjećanjima usamljenosti kroz objavu koju je podijelila na Instagramu.

Pogledajte fotografije Britni Spirs:

"Kao ljudi, sve što želimo jeste da se osjećamo povezano jedni s drugima i da se nikada ne osjećamo usamljeno. Za sve one u vašoj porodici koji su rekli da će vam pomoći, a to su činili tako što su vas izolovali i učinili da se osjećate isključeno – pogriješili su. Možemo oprostiti kao ljudi, ali nikada ne zaboravite. Čežnja za kontaktom je ključna", kazala je.

Spirs je navela da je srećna što je uspjela da preživi sve što joj je njena porodica radila.

"Sada ih se bojim. Čudno je kako Bog djeluje na tajanstvene načine. Da budem potpuno iskrena, bez obzira na to šta oni govorili, nikada neće preuzeti odgovornost za ono što su uradili", poručila je.

U ovom slučaju, njena razmišljanja odnosila su se na loša osjećanja prema njenom ocu Džejmiju, majci Lin i sestri Džejmi Lin.

Spirs je u svojim memoarima iz 2023. godine pod nazivom "The Woman in Me" navela da joj je srce uz Džejmi Lin, jer je odrasla u njenoj sjenci i bila dijete razvedenih roditelja.

(Nova/ MONDO)

