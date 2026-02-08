Zvijezda Zimskih olimpijskih igara izazvala haos: Čekali je satima, a onda je uslijedio hladan tuš

Lijepa Holanđanka napravila zabunu na startu Zimskih olimpijskih igara.

Jedna od najvećih zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji je holandska klizačica Juta Lirdam (27). Osim što je poznata po sportskim podvizima, javnost je prepoznaje i kao djevojku poznatog influensera Džejka Pola. Očigledno je da joj odgovaraju svjetla pozornice jer je jako aktivna na društvenim mrežama, ali je prije nego što je nastupila na najvećoj svjetskoj smotri izazvala je pravu zbrku i napravila medije "smiješnim".

Lerdam je trebalo da izađe pred medije nakon treninga trke na 1000 metara, ali ona je sve šokirala potezom. Umjesto da se pojavi pred novinarima, dala je samo ekskluzivnu izjavu za holandski javni servis. Oko 20 drugih predstavnika medija čekalo je uzalud sat vremena. Onda je uslijedio hladan tuš - Lerdam je odbila da govori.

Šta je rekla u kratkom obraćanju?

"Više sam voljela da ostanem malo u svom balonu i da se pripremim za takmičenje. Tada ne moram nužno mnogo da pričam o tome", rekla je Juta i dodala:

"Naravno da mnogo toga dijelim na mrežama i pričam o tome kako mi ide, tako da ne osjećam da to treba da radim i na drugim mjestima. Jer sam već prilično otvorena, mislim", rekla je atraktivna Holanđanka.

Kontroverze

Lirdam je i ranije izazvala kontroverze jer je, za razliku od ostatka holandske reprezentacije, putovala u Lombardiju privatnim avionom. Djevojka influensera Džejka Pola se potom suočila sa žestokim kritikama javnosti.

"Njeno ponašanje smatram užasnim, kao ponašanje dive. Ali ona se ne razlikuje od ostalih brzih klizačica koje koriste komercijalne letove. Smatram to apsolutno smiješnim. Kao trener, to ne bih tolerisao", rečeno je u popularnoj holandskoj emisiji.

Plijeni svojom pojavom

Juta nije samo jedna od najbržih klizačica na svijetu, ona je u seks-simbol. Na društvenim mrežama je prati preko pet miliona ljudi i važi za jednu od najljepših sportistkinja na svijetu. Svakako, iza nje stoje veliki sportski rezultati. Holanđanka se okitila titulom svjetske prvakinje u sprintu 2022. na 500 i 1000 metara, a zatim je isti podvig ostvarila na 1000 metara 2020. i 2023. godine.

