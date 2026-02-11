Elvedina Muzaferija u četvrtak ponovo na stazi na ZOI

Najbolja skijašica Bosne i Hercegovine Elvedina Muzaferija u četvrtak će ponovo nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Izvor: Luciano Maria Bisi/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je ponijela zastavu BiH na otvaranju, u nedjelju je ostvarila 20. mjesto u spustu što je istorijski rezultat za BiH, a već sutra je očekuje takmičenje u Super Džiju.

"U nedjelju sam vozila prvu trku na ovim Olimpijskim igrama i ostvarila sam najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu ikada, ali to definitivno nije moj finalni cilj. Znam da mogu puno bolje i više tako da se radujem Super‑Dži trci u četvrtak i nadam se što boljem rezultatu", rekla je Muzaferija.

Najbolji olimpijski plasman BiH u Super‑Džiju do sad bio je 25. mjesto (Peking 2022).

(MONDO)