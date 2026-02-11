Slovenački olimpijac kritikovao ZOI i svoj Savez: "Jedem parizer i spavam u štali"

Slovenački snouborder Žan Košir bijesan je zbog uslova na Zimskim olimpijskim igrama.

Legendarni slovenački snouborder Žan Košir (41) završio je takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama ranije nego što se očekivalo, a na konferenciji za medije je otkrio da sportisti imaju jako loše uslove u Milanu. Takođe, javno je kritikovao i Savez zbog lošeg upravljanja i zanemarivanja sportista.

Košir je veliki šampion, trostruki je osvajač medalja na Olimpijskim igrama i nije želio da prećuti ono što mu je zasmetalo u slovenačkom timu.

"Ne znam ima li savez još išta novca. On se dijeli tako kako se dijeli: ne ravnomjerno, nego prema interesima pojedinaca. Zamislite vi, dok smo se vozili na konferenciju za medije u Bormio, jedan član naše delegacije govorio je o tome ko bi mogao pobijediti i nije spomenuo nikoga od nas", rekao je Žan i nije se tu zaustavio:

"Sramota je da su takvi ljudi uopšte tamo. Toga nema nigdje drugo na svijetu, samo kod nas u Sloveniji, gdje se gledaju samo lični interesi, a ne interesi reprezentacije," izjavio je Košir.

On je objavio fotografiju smještaja u kojima borave olimpijci i malo je reći da su uslovi užasni. Osim što namještaj izgleda jako staro, prostor je toliko mali da ima mjesta samo za krevet, jednu stolicu i mali sto. Kreveti su napravljeni samo od dasaka, što je najviše šokiralo Slovenca.

Košir je rekao kako se osjećao kao da boravi u štali i da više neće uzeti učešće na Olimpijskim igrama dok se nešto ne promijeni.

"Sigurno neću opet ići na Igre ako ću da jedem hljeb i parizer i spavati u uslovima koji nisu dostojni ljudskog bića".

Inače, Košir je osvojio tri medalje na Zimskim olimpijskim igrama u karijeri, u Sočiju je bio bronzani i srebrni u dvije discipline, dok je u Pjongčangu zauzeo treće mjesto.

