logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenački olimpijac kritikovao ZOI i svoj Savez: "Jedem parizer i spavam u štali"

Slovenački olimpijac kritikovao ZOI i svoj Savez: "Jedem parizer i spavam u štali"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Slovenački snouborder Žan Košir bijesan je zbog uslova na Zimskim olimpijskim igrama.

zan kosir necu da jedem parizer i spavam u stali Izvor: Marcin Golba/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni slovenački snouborder Žan Košir (41) završio je takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama ranije nego što se očekivalo, a na konferenciji za medije je otkrio da sportisti imaju jako loše uslove u Milanu. Takođe, javno je kritikovao i Savez zbog lošeg upravljanja i zanemarivanja sportista.

Košir je veliki šampion, trostruki je osvajač medalja na Olimpijskim igrama i nije želio da prećuti ono što mu je zasmetalo u slovenačkom timu.

"Ne znam ima li savez još išta novca. On se dijeli tako kako se dijeli: ne ravnomjerno, nego prema interesima pojedinaca. Zamislite vi, dok smo se vozili na konferenciju za medije u Bormio, jedan član naše delegacije govorio je o tome ko bi mogao pobijediti i nije spomenuo nikoga od nas", rekao je Žan i nije se tu zaustavio:

"Sramota je da su takvi ljudi uopšte tamo. Toga nema nigdje drugo na svijetu, samo kod nas u Sloveniji, gdje se gledaju samo lični interesi, a ne interesi reprezentacije," izjavio je Košir.

On je objavio fotografiju smještaja u kojima borave olimpijci i malo je reći da su uslovi užasni. Osim što namještaj izgleda jako staro, prostor je toliko mali da ima mjesta samo za krevet, jednu stolicu i mali sto. Kreveti su napravljeni samo od dasaka, što je najviše šokiralo Slovenca.

Izvor: zankosir/Instagram

Košir je rekao kako se osjećao kao da boravi u štali i da više neće uzeti učešće na Olimpijskim igrama dok se nešto ne promijeni.

"Sigurno neću opet ići na Igre ako ću da jedem hljeb i parizer i spavati u uslovima koji nisu dostojni ljudskog bića".

Inače, Košir je osvojio tri medalje na Zimskim olimpijskim igrama u karijeri, u Sočiju je bio bronzani i srebrni u dvije discipline, dok je u Pjongčangu zauzeo treće mjesto.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
SVAKA ČAST, KRALJICE! Devojčica izvodi VRATOLOMIJE na snoubordu, a ima samo 6 godina! (VIDEO)
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC